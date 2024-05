FLO assemble les premières bornes de recharge FLO Ultra au Michigan





Recharge la plupart des VE à 80 % en 15 minutes avec une puissance maximale de 320 kW

Conçues pour répondre aux exigences NEVI et du Buy America Act

AUBURN HILLS, Mich., le 23 mai 2024 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a annoncé que l'assemblage des premières bornes de recharge rapide révolutionnaires FLO Ultra est officiellement débuté à son usine d'Auburn Hills, au Michigan. Ce jalon marque une étape importante dans l'engagement continu de FLO à déployer une infrastructure de recharge rapide pour VE à travers le Canada et les États-Unis.

« Avec 42 % des électromobilistes qui accèdent aux bornes de recharge rapide au moins une fois par mois et 60 % qui en dépendent pour des trajets plus longs et entre les villes, il est évident que les options de recharge rapide sont cruciales pour soutenir la transition », a déclaré Louis Tremblay, Président et chef de la direction de FLO. « Chez FLO, nous nous engageons à répondre à ce besoin en fournissant des solutions de recharge rapide robustes et fiables comme la borne de recharge FLO Ultra. Notre mission est de veiller à ce que les électromobilistes disposent de l'énergie dont ils ont besoin, où et quand ils en ont besoin, pour prendre la route en toute confiance. »

La borne de recharge FLO Ultra peut recharger la plupart des VE à 80 % en seulement 15 minutes à l'aide d'une configuration d'alimentation à double port de 320 kW, renforçant ainsi la promesse de FLO d'offrir l'expérience ultime de recharge rapide. Conçues pour être conformes aux normes du National Electric Vehicle Infrastructure Program (NEVI) et au Buy America Act, ces bornes de recharge soutiennent les initiatives fédérales visant à construire un réseau national de bornes de recharge pour VE, dont l'objectif est d'atténuer l'anxiété liée à l'autonomie et de renforcer la confiance du public à l'égard des VE.

« La borne de recharge FLO Ultra est prête à redéfinir les attentes des électromobilistes en termes de bornes de recharge publiques grâce à sa puissance de recharge et à sa conception polyvalente », a ajouté Martine St-Onge, Vice-présidente et chef de la direction des opérations manufacturières de FLO. « Alors que nous augmentons la production, nous sommes impatients de rendre plus accessible l'adoption des VE en déployant nos bornes de recharge FLO Ultra à plus d'endroits en Amérique du Nord. »

La borne de recharge FLO Ultra est dotée du nouveau système de gestion de câble motorisé de FLO. Le système EZLift est conçu pour éviter que le câble ne soit au sol et fournir une portée étendue permettant au câble d'atteindre le VE quel que soit l'emplacement du port du véhicule. Plus important encore, le système motorisé rend les câbles plus légers et plus faciles à manoeuvrer, réduisant ainsi les efforts des utilisateurs et utilisatrices.

Ce lancement en production fait suite à une série de tests rigoureux garantissant que chaque borne de recharge répond aux normes élevées de FLO en matière de durabilité et de fiabilité - y compris un taux de disponibilité de 98 %. Au fur et à mesure que les bornes de recharge FLO Ultra sont assemblées et quittent l'usine, elles sont appelées à devenir un élément familier en termes de recharge publique, offrant une solution de recharge rapide, facile et efficace pour les conducteurs de VE en déplacement.

« Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'innovation technologique que représentent les bornes de recharge FLO Ultra, mais aussi le travail acharné et le dévouement de notre équipe ici au Michigan », a conclu Martine St-Onge.

Pour en savoir plus sur les produits et la mission de FLO, visitez le site flo.com.

FLO®, FLO UltraMC et FLO EZLiftMC? sont des marques déposées ou non déposées de Services FLO Inc.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5 million de sessions de recharge grâce à plus de 100 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et possède des usines d'assemblage au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

23 mai 2024 à 09:00

