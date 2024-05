Déclaration du premier ministre en souvenir de l'incident du Komagata Maru





OTTAWA, ON, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante en souvenir de l'incident du Komagata Maru :

« Il y a cent dix ans, le navire à vapeur Komagata Maru accostait dans le port de Vancouver au terme d'une longue traversée de l'océan Pacifique. À bord du navire, 376 passagers - des sikhs, des musulmans et des hindous d'origine penjabie - étaient prêts à entreprendre une nouvelle vie au Canada. Toutefois, au lieu d'être accueillis comme de nouveaux arrivants, ils se sont vu refuser l'entrée au Canada. Ils ont été détenus pendant deux mois éprouvants, privés de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Finalement, le Komagata Maru a été contraint de retourner en Inde où un grand nombre de ses passagers ont été tués ou emprisonnés.

« Cet incident tragique est un chapitre sombre de l'histoire de notre pays. Le traitement déplorable réservé aux personnes à bord était conforme aux lois racistes et discriminatoires du Canada de l'époque. Il y a huit ans, j'ai présenté des excuses au nom du gouvernement du Canada pour le sort qu'ont subi les passagers du Komagata Maru. Nous ne devons jamais permettre qu'un tel incident se répète et, en ce jour de commémoration, nous réfléchissons à l'importance de promouvoir la diversité et de traiter chacun avec respect et dignité.

« Au cours des années qui ont suivi cette tragédie, nous avons parcouru un long chemin en tant que pays afin de bâtir une société plus inclusive et plus accueillante pour les personnes de toutes origines. Grâce à des initiatives comme notre Stratégie de lutte contre le racisme, nous éliminons les obstacles pour permettre à tous les Canadiens d'atteindre leur potentiel.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des vies perdues lors de l'incident du Komagata Maru et rendons hommage aux victimes. J'encourage tous les Canadiens à mieux se renseigner sur les contributions inestimables que les membres de la communauté sud-asiatique ont apportées, et continuent d'apporter au Canada. Continuons à travailler ensemble afin de bâtir un pays meilleur, plus juste et plus inclusif pour tous. »

