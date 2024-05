Peloton lance Plateforme v2 avec une sécurité, une mobilité et une vitesse accrues, alimentant les solutions commerciales pour les entreprises énergétiques du monde entier





CALGARY, Alberta, 23 mai 2024 /CNW/ - Peloton Computer Enterprises Ltd. -- la référence mondiale en matière de gestion des données énergétiques est fière d'annoncer le lancement de Plateforme v2. La plateforme Peloton offre une expérience cohésive pour les opérations traditionnellement cloisonnées, hébergeant des solutions englobant le cycle de vie des données sur les puits, le cycle de vie des données de production et la gestion des données terrestres. La plateforme est conçue pour gérer vos actifs en offrant des gains d'efficacité concernant l'élimination des processus disparates et la redondance des données. La plateforme Peloton maximise la sécurité, tire parti de la mobilité, accélère la saisie de données et permet aux clients du secteur de l'énergie de prendre des décisions fondées sur des données en temps réel. Découvrez comment vous pouvez OBTENIR TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN dès aujourd'hui à l'adresse https://www.peloton.com/get-it-all-lp .

Sécurité : La sécurité de premier ordre offerte par Peloton comprend notre équipe de sécurité 24/7 et la conformité SOC1/2 intégrée à la plateforme Peloton. Grâce à des mesures de sécurité supérieures et à une surveillance de plateforme dédiée, Peloton garantit l'intégrité et la fiabilité des données, avec l'appui de centres de données mondiaux redondants afin de réduire au minimum les risques et d'offrir des économies importantes par rapport aux solutions sur place.





« Les silos de données organisationnelles et la redondance des données engendrent de la frustration et minent la confiance envers vos opérations. Trop d'organisations comptent encore sur des processus disparates et des solutions personnalisées, ce qui empêche une source unique de vérité et entrave leur capacité à en faire plus avec moins d'efforts », a déclaré Adil Walji, chef des technologies chez Peloton.

À propos de Peloton: Peloton est un fournisseur de solutions technologiques novatrices pour l'industrie de l'énergie de premier plan , offrant des solutions pour optimiser les opérations et améliorer la productivité. En mettant l'accent sur la sécurité, la mobilité, l'intégration et la surveillance en temps réel, Peloton permet aux clients du secteur de l'énergie de prospérer dans un paysage en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez https://www.peloton.com/get-it-all-lp .

