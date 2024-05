Une école de l'Abitibi-Témiscamingue remporte une bourse grâce à son conseil d'élèves





QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - L'école Marie-Assomption, de Saint-Bruno-de-Guigues, a remporté une bourse de 1 000 $ lors de la remise des prix Vox populi. Offerts par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant en collaboration avec Élections Québec et l'Assemblée nationale, ces prix récompensent dix conseils d'élèves qui ont favorisé la démocratie au sein de leur école.

« Comme les sciences ou les mathématiques, la démocratie, ça s'apprend. Nous ne devenons pas des citoyens actifs et engagés du jour au lendemain. L'école est une microsociété, c'est un milieu très riche pour faire vivre des expériences démocratiques concrètes aux jeunes », explique le directeur général des élections, Jean-François Blanchet.

En mettant en place de bonnes pratiques démocratiques, comme la consultation des élèves de l'école, le vote éclairé et la délibération, les conseils d'élèves profitent à l'ensemble des jeunes de même qu'à la direction de l'école, puisqu'ils influencent positivement le climat scolaire.

Le conseil d'élèves lauréat

Pour bien jouer leur rôle de représentant, les membres du tout premier conseil d'élèves de l'école Marie-Assomption ont sondé les élèves afin de connaître leurs idées, notamment pour les journées thématiques qui ont lieu chaque mois. Cette pratique a contribué à la popularité de ces journées. Pour bien finir l'année, les élèves ont choisi une journée thématique western, qui aura lieu au mois de juin. Au programme : danse en ligne, animaux de la ferme, décorations et collation spéciale pour tous les élèves.

Le projet Acti-Leaders prouve lui aussi l'engagement du conseil envers la vie scolaire. Le conseil a relancé ce projet, qui était éteint depuis la pandémie, afin de briser l'isolement de certains élèves de l'école. Les plus grands de l'école organisent des activités pour faire bouger les plus jeunes, en groupe, dans la cour de récréation. Ces journées créatives et divertissantes contribuent à l'atmosphère vibrante de l'école!

Le programme Vox populi

Les prix Vox populi récompensent des écoles membres du programme Vox populi : Ta démocratie à l'école. Ce programme, qui est offert sans frais par Élections Québec, accompagne les écoles qui mettent en place un conseil d'élèves, puis il outille les jeunes élues et élus pour qu'ils incarnent des valeurs démocratiques comme la liberté d'expression, le respect, l'entraide, l'équité et l'engagement dans leur milieu scolaire. Il aborde divers thèmes, dont le rôle de représentante ou représentant, le fonctionnement du conseil, la démarche de réalisation d'un projet collectif et le dialogue.

Au cours de l'année scolaire 2023-2024, le programme Vox populi a soutenu les conseils d'élèves de plus de 295 écoles primaires et secondaires du Québec, donc près de 4 000 jeunes élus. Il compte 30 écoles membres de plus que l'année dernière. Le programme gagne du terrain depuis son lancement, en 2015.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution impartiale et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. Elle produit une diversité de programmes et contenus éducatifs sur les élections, sur le droit de vote et sur la participation à la vie démocratique.

23 mai 2024 à 08:30

