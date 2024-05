Enygea, expert en hygiène mobile continue son développement au Canada





LILLE, France, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Depuis plus de 30 ans, le groupe Enygea est expert en location de sanitaires mobiles et services associés. Il se développe avec un seul mot d'ordre : l'hygiène pour tous. Le groupe continue sa croissance au-delà de l'Atlantique avec l'acquisition au Canada de la division toilette du groupe EBI Montreal. Ce groupe international est implanté au Canada, au Chili et au Costa Rica et est spécialiste dans les métiers de Récupération, vidange et production de bio carburant.

Un nouveau pas pour Sanibert, la marque Canadienne de WC Loc, qui va lui permettre de renforcer son positionnement à l'Est de Montréal (sur les régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière) et de soutenir sa proximité client. « Nous avons souhaité laisser notre division toilette à des spécialistes et nous concentrer sur notre savoir-faire. » explique François Boivin d'EBI. « Le choix de Sanibert était évident puisque nous avons une vraie complémentarité entre nos deux entreprises ».

Un grand potentiel

Les 6 emplois seront maintenus tout comme l'agence et le matériel, comprenant les 1200 toilettes et lave-mains et les 30 blocs et roulottes sanitaires. « L'idée est vraiment de garder l'ancrage et les compétences. Car la complémentarité entre Sanibert et cette nouvelle entité acquise est parfaite. Ce rachat va également permettre de nous ouvrir davantage sur le continent Américain » souligne Jean-Benoît Desjardins, directeur de Sanibert.

Avec l'arrivée de la division toilette d'EBI, la nouvelle filiale comptera une 40aine de collaborateurs. L'ambition est de continuer à grandir puisque la marge de développement reste importante au niveau des chantiers et le potentiel très grand dans l'événementiel, notamment avec les festivals.

Au Canada, Enygea souhaite ainsi intensifier son implantation dans un pays où les opportunités sont nombreuses avec une économie stable et dynamique. « Dans un marché vaste et mature comme le Canada, l'agilité et l'expérience apportées par le Groupe Enygea peut permettre à Sanibert de prendre le leadership en tant qu'expert du sanitaire mobile. Sa localisation au coeur d'un poumon économique peut être un tremplin vers tout le continent américain » souligne Hervé Montagne, Président fondateur du Groupe.

