Visma acquiert MyCompanyFiles, expert technologique en plateformes interconnectées, et consolide sa position en France

Visma, leader européen des logiciels cloud, annonce l'acquisition de MyCompanyFiles, acteur français de premier plan spécialisé dans l'échange sécurisé de documents et d'informations pour les cabinets d'expertise comptable. Avec cette troisième acquisition stratégique en 2024, Visma renforce ainsi sa position d'acteur clé sur le marché des services comptables et professionnels en France.

« Nous sommes ravis d'accueillir MyCompanyFiles dans la famille Visma et de poursuivre notre croissance rapide en France. Nous voulons être le fournisseur préféré de logiciels intelligents, efficaces et sécurisés pour les cabinets d'expertise comptable, et c'est une étape importante dans cette direction », a déclaré Merete Hverven, PDG de Visma.

Créée en 2011, MyCompanyFiles s'est bâtie une solide réputation pour sa plateforme sécurisée innovante et conviviale qui facilite et fluidifie le partage de documents et de données entre les entreprises et leurs clients, tout en assurant la conformité RGPD.

Rejoindre un groupe de plus de 180 entreprises

La croissance future de MyCompanyFiles sera soutenue par Visma et son organisation fortement orientée vers la technologie avec une expertise significative en cybersécurité et en nouvelles technologies telles l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ce partenariat permettra à MyCompanyFiles de bénéficier de la capacité financière et des ressources de Visma, tout en profitant du soutien solide d'un groupe de plus de 180 entreprises.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Visma, une organisation tournée vers l'avenir qui partage notre engagement pour l'innovation et les solutions centrées sur le client. Elle nous permettra de continuer à positionner nos clients au centre des flux de données et de documents et de simplifier les échanges avec leurs clients, permettant d'anticiper l'arrivée de la facturation électronique » a déclaré Charles-Olivier Diebold, CEO de MyCompanyFiles.

Accélérer la croissance

Visma s'est implanté pour la première fois en France en 2022 grâce à l'acquisition du fournisseur de comptabilité cloud Inqom, avec l'ambition de construire une suite complète de produits qui améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des cabinets d'expertise comptable et autres services professionnels.

Ce processus s'est accéléré en 2024, avec l'intégration en janvier du fournisseur de logiciels de pré-comptabilité Chaintrust et de l'expert en solutions de déclaration fiscale Teledec. Avec MyCompanyFiles, Visma prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires en France de 25 millions d'euros en 2024, et vise une croissance continue dans les années à venir.

« Cette acquisition est une étape significative dans notre mission de doter les entreprises de solutions numériques avancées. Ensemble, nous continuerons à innover et à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients », a déclaré Olivier Constant, Business Area Director, SMB Segment, chez Visma.

Business as usual

MyCompanyFiles continuera à fonctionner avec son équipe de direction actuelle, en maintenant son engagement pour des partenariats solides au sein de l'industrie. La plateforme restera une solution polyvalente, offrant aux clients la flexibilité de choisir les meilleurs outils pour leurs opérations.

« Nous sommes impatients de capitaliser sur les synergies offertes par le vaste réseau européen de Visma, en tirant parti de leur expertise en développement commercial et en technologies avancées », a ajouté Charles-Olivier Diebold. « Ce partenariat nous permettra de proposer des solutions améliorées et de favoriser une croissance durable sur le marché français. »

À l'échelle mondiale, Visma affiche une croissance continue et solide. Avec 675 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2024, en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente et 150 000 nouveaux clients sur la période, Visma fournit désormais des logiciels à 1,8 million de clients en Europe et en Amérique latine.

À propos de Visma

Leader européen des logiciels cloud, Visma offre un large éventail de solutions logicielles SaaS pour la comptabilité, la gestion financière et fiscale des entreprises. Le groupe norvégien compte plus de 1,7 million de clients en Europe et en Amérique latine, et affiche un chiffre d'affaires de 2,4 milliards en 2023, soit une croissance de 16 % par rapport à 2022. En décembre 2023, une transaction majeure a valorisé l'entreprise à 19 milliards d'euros, marquant une étape dans sa croissance et son engagement pour l'innovation.

www.visma.fr

