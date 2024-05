HONOR dévoile une architecture d'IA à quatre niveaux et va de l'avant avec Google Cloud pour plus d'expériences d'IA au salon VivaTech 2024





Découvrez des portraits de niveau studio alimentés par l'IA sur la nouvelle série HONOR 200

PARIS, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- La marque technologique mondiale HONOR a fait ses débuts aujourd'hui au salon VivaTech, l'un des plus grands événements technologiques et d'innovation d'Europe. Lors de son discours liminaire, HONOR a présenté son approche innovante de l'IA appareil et a dévoilé sa stratégie pionnière d'IA à quatre niveaux. HONOR a également annoncé des expériences d'IA générative à venir avec Google Cloud, qui devraient être intégrées à ses futurs smartphones, ouvrant ainsi des possibilités passionnantes d'amélioration de l'expérience utilisateur.

« Chez HONOR, nous croyons fermement qu'en combinant la puissance de la personnalisation, de l'intuitivité et de la protection de la vie privée de l'IA sur appareil, tout le monde peut exploiter le plein potentiel de l'IA en toute sécurité, a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co., Ltd. « Nous sommes également ravis d'aller de l'avant avec Google Cloud, en tirant parti de notre expertise combinée pour libérer le potentiel de cette approche hybride et offrir des expériences d'IA encore plus transparentes à nos utilisateurs. »

Présentation de l'architecture d'IA à quatre niveaux de HONOR

Lors de son discours liminaire, HONOR a dévoilé son architecture d'intelligence artificielle à quatre couches et a démontré sa stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans MagicOS. Cette architecture à quatre couches comprend des couches distinctes. Au niveau de base, l'IA inter-appareils et inter-OS constitue le fondement d'un écosystème ouvert, qui permet le partage de la puissance de calcul et des services entre les appareils et les systèmes d'exploitation. En s'appuyant sur cette base, la couche d'IA au niveau de la plateforme active un système d'exploitation personnalisé, permettant une interaction homme-machine basée sur l'intention et une allocation personnalisée des ressources. Au troisième niveau, l'IA au niveau des applications est prête à introduire une vague d'applications d'IA innovantes et génératives qui révolutionneront l'expérience des utilisateurs. Enfin, au sommet, la couche d'interface avec les services d'IA basés sur le cloud permet aux utilisateurs d'accéder facilement à des services de cloud massifs tout en donnant la priorité à la protection de la vie privée, créant ainsi une expérience d'IA véritablement holistique et avant-gardiste.

Élément de MagicOS 8.0, Magic Portal est la première interface utilisateur basée sur l'intention, qui comprend le comportement de l'utilisateur et rationalise les tâches complexes en processus d'une seule étape. Actuellement, Magic Portal prend en charge 100applications de pointe dans sept scénarios, notamment les voyages, la productivité, la messagerie, la recherche, le divertissement, le shopping et les médias sociaux, et prévoit d'étendre les scénarios d'utilisation pour fournir des expériences d'IA encore plus transparentes et intelligentes à l'avenir.

Dans le cadre de l'architecture à quatre couches de HONOR, HONOR s'apprête à intégrer des expériences d'IA générative de pointe, alimentées par Google Cloud, dans ses prochains smartphones, ce qui promet d'offrir un nouveau niveau d'intelligence et d'innovation aux utilisateurs tout en améliorant la protection de la vie privée.

La série HONOR 200 révolutionne l'expérience du portrait

Après le lancement réussi de l'AI Motion Sensing Capture, une fonctionnalité de pointe qui exploite l'IA pour capturer automatiquement les actions rapides, HONOR a également annoncé que la prochaine série HONOR 200 portera la photographie mobile vers de nouveaux sommets avec une toute nouvelle expérience de portrait améliorée par l'IA.

La série HONOR 200 est prête à révolutionner la photographie de portrait en apportant la maîtrise du Studio Harcourt, un légendaire studio de photographie français connu pour son expertise dans la capture de portraits classiques de personnages emblématiques, à chaque étape du processus, en tirant parti de la technologie IA pour recréer les légendaires effets d'éclairage et d'ombre du studio emblématique.

En utilisant l'IA pour apprendre grâce à un vaste ensemble de données sur les portraits du Studio Harcourt, la série HONOR 200 a réussi à décomposer l'ensemble du processus de photographie du portrait en neuf étapes distinctes, et reproduit parfaitement la méthode complète du Studio Harcourt, garantissant ainsi des portraits impeccables et de qualité studio à chaque prise de vue.

La série HONOR 200 sera lancée à Paris le 12 juin, alimentée par MagicOS 8.0, renforçant ainsi l'engagement de HONOR à démocratiser la technologie de l'IA. Afin de rendre l'IA plus accessible à un public plus large, HONOR a également annoncé son intention de déployer MagicOS 8.0 sur ses appareils HONOR Magic V2 et HONOR 90, pour permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de découvrir le pouvoir transformateur de l'IA.

La synergie homme-IA : des appareils intelligents pour un avenir meilleur

Lors de l'événement, HONOR a également organisé un débat d'experts avec Justine Cassell, experte reconnue de l'industrie. Le débat a porté sur l'avenir de l'interaction multimodale, soulignant comment cette intégration améliore la commodité et la protection de la vie privée pour les utilisateurs d'appareils.

« L'IA sur appareil permet de mieux autonomiser les individus, a souligné George. « Elle offre des recommandations personnalisées tout en protégeant la vie privée des utilisateurs en conservant les données sur l'appareil. Par exemple, la conception du Magic Portal de HONOR permet aux utilisateurs de garder le contrôle sur la sélection des services et la prise de décision. »

En ce qui concerne l'interaction multimodale, Justine Cassell a déclaré : « Les humains vivent de manière multimodale. L'essor des dispositifs corporels tels que les bagues et les épingles, parallèlement aux puissants smartphones, montre que l'IA prend de plus en plus facilement en compte le langage verbal et les indices non verbaux tels que les gestes et les expressions faciales. Cela laisse présager l'adoption d'une IA multimodale sur les téléphones. »

« La philosophie de conception de HONOR est centrée sur l'humain, qui est au centre de tous les appareils », a envisagé George. « Grâce à l'IA, l'intégration inter-appareils peut combiner les avantages uniques de différents appareils à l'avenir. Plutôt que d'apprendre les comportements des utilisateurs de manière isolée sur chaque appareil, cette approche permet une reconnaissance unifiée des intentions de l'utilisateur au niveau macro, offrant des recommandations et des suggestions sur mesure. »

