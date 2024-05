Kinaxis sélectionné comme solution d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement par Intercos Group





Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un leader mondial de l'orchestration de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, annonce ce jour qu'Intercos Group, l'un des principaux fabricants sous contrat de produits cosmétiques, a choisi Kinaxis pour offrir une visibilité et une transparence totales sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

Avec 16 usines de production, 11 centres de recherche et 16 bureaux commerciaux dans le monde, la complexité de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise nécessite une approche unique pour équilibrer son offre et sa demande. L'approche différenciatrice et holistique de Kinaxis permettra à l'entreprise de cosmétiques de peaufiner ses processus de planification des ventes et des opérations et de mieux maîtriser sa chaîne d'approvisionnement, même en période de volatilité ou de perturbation de la demande.

« Kinaxis nous permet d'être encore plus préparés face aux imprévus. Nous sommes leaders dans notre domaine depuis 1972 et nous savons que Kinaxis est un chef de file de la planification de la chaîne d'approvisionnement », déclare Massimo Gerli, directeur de la technologie, Intercos. « L'industrie de la cosmétique continue de croître, tout comme notre entreprise, et nous avons de plus en plus besoin d'une chaîne d'approvisionnement sur laquelle nous pouvons compter même lorsque nous sommes confrontés à des défis qui se trouvent hors de notre contrôle. Grâce à leurs capacités de simulation de scénarios et à notre connaissance des réglementations régionales, notre chaîne d'approvisionnement sera prête pour notre prochaine grande avancée, ou la prochaine grande disruption. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Intercos Group et de les aider à continuer d'innover dans le secteur de la beauté », déclare Claire Rychlewski, directrice des ventes, Kinaxis. « Avec des milliards de personnes qui utilisent quotidiennement des produits cosmétiques, l'industrie est très compétitive et apporte des complexités uniques à la chaîne d'approvisionnement. Notre solution aide à gérer la logistique des matières premières afin que les planificateurs puissent garantir que les produits se retrouvent entre les mains des clients quand ils le souhaitent. »

Pour en savoir plus sur Kinaxis et ses solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, rendez-vous sur Kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

23 mai 2024 à 07:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :