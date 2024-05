/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Coup d'envoi de la 190e édition de la Fête nationale du Québec/





MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Monsieur Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, a le plaisir de vous convier au Coup d'envoi de la 190e édition de la Fête nationale du Québec. Vous pourrez y découvrir des éléments importants de la programmation des célébrations de la Fête nationale qui auront lieu partout au Québec les 23 et 24 juin. Ce coup d'envoi dévoilera l'identité du porte-parole de la Fête nationale 2024. Cet événement sera également un moment privilégié pour un hommage et la remise du prix « Artisan de la Fête nationale » à une artiste qui a marqué le Québec, celle qui va.

DÉVOILEMENT DU PORTE-PAROLE

et rencontre avec plusieurs artistes de la programmation

HOMMAGE & REMISE DU PRIX « ARTISAN DE LA FÊTE »

à celle qui va

Date : Le jeudi 23 mai 2024

Heure : 14 h

Lieu : Théâtre Plaza, 6505 rue Saint-Hubert, Montréal

Notes aux médias :

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent assister à l'événement sont priés de signaler leur présence en écrivant à l'adresse [email protected]

Le porte-parole de la Fête nationale du Québec 2024 sera disponible pour des entrevues

Plusieurs artistes de la programmation seront disponibles pour des entrevues

RSVP avant le 22 mai, 17h :

Karine Cousineau

[email protected]

514 979-4844

Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est le réseau des 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Fier coordonnateur de la Fête nationale du Québec depuis 1984, le MNQ a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

