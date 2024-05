/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - Le point sur la mobilisation et la crise en agriculture/





LONGUEUIL, QC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Depuis près de deux ans, l'Union des producteurs agricoles (UPA) sonne l'alarme quant aux conséquences de l'impact du contexte économique actuel sur les entreprises agricoles. Au cours des derniers mois, les productrices et producteurs agricoles se sont mobilisés afin d'exprimer leurs inquiétudes et leurs espoirs concernant l'avenir de l'agriculture et de la relève agricole.

À l'occasion d'une importante Rencontre provinciale sur la mobilisation et la crise en agriculture, l'Union fera le point sur la présente situation, sur le contexte économique difficile, la précarité de milliers d'entreprises agricoles et l'avancement des discussions avec le gouvernement du Québec.

Au cours d'une conférence de presse, l'UPA dévoilera les résultats du sondage mené auprès de ses membres sur le contexte économique difficile et ses répercussions immédiates et à venir pour les productrices et producteurs agricoles du Québec. Ce sondage confirme que la crise agricole s'amplifie, que la situation se dégrade et que l'urgence d'agir n'a jamais été aussi grande.

Quoi : Conférence de presse sur la mobilisation et la crise en agriculture *



Quand : Jeudi 23 mai 2024, de 12 h 30 h à 13 h 00



Qui : ? Martin Caron, président général de l'UPA ? David Beauvais, président de la Fédération de la relève agricole du Québec ? Nathalie Lemieux, présidente de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent ? Simon Duval, représentant des fermes de proximité de Lanaudière ? Catherine Lefebvre, présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec ? Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs du Québec



Où : Hôtel Palace Royal Salle Fontainebleau 775, avenue Honoré-Mercier, Québec (Québec) G1R 6A5 Une confirmation de votre participation auprès de Mme Jessica Blackburn serait souhaitée : [email protected] * Prendre note qu'une présentation des résultats du sondage aura lieu en matinée et cette présentation sera disponible en Facebook Live sur la page de l'UPA.

23 mai 2024

