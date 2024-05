Un nouveau rapport de la Access to Medicine Foundation montre ce que les sociétés pharmaceutiques peuvent faire pour s'assurer que les quelques antimicrobiens prometteurs en cours de développement parviennent aux patients en première ligne de la résistance aux médicaments





AMSTERDAM, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- La course pour créer des antibiotiques et des antifongiques de remplacement pour lutter contre les superbactéries est dangereusement faible, ce qui met en danger les populations du monde entier. Cependant, un changement dans la recherche et le développement (R&D), y compris l'investissement dans la planification de l'accès et de la gestion, peut avoir un impact significatif sur la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Comme la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques axées sur la recherche ne sont plus actives dans la recherche et le développement sur les antimicrobiens, très peu de nouveaux traitements sont mis sur le marché, ce qui rend les patients vulnérables à la propagation rapide de la résistance aux antimicrobiens. Malgré cette réalité, une poignée de projets en cours de développement clinique à un stade avancé pourraient avoir un impact significatif.

New report from the Access to Medicine Foundation tracks five such projects across the pipelines of GSK, F2G, Innoviva, Venatorx (gepotidacin , olorofim, zoliflodacin and cefepime-taniborbactam, respectively) and Pfizer's recently approved aztreonam-avibactam (Emblaveo®). Collectivement, ces projets pourraient sauver au moins 160 000 vies par an en fournissant des médicaments indispensables pour traiter la gonorrhée résistante aux médicaments, les infections urinaires, les infections intra-abdominales, les infections respiratoires et les infections fongiques invasives. Bien que ces maladies touchent un large éventail de patients dans le monde, les femmes et les enfants, en particulier ceux qui vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI), sont touchés de manière disproportionnée.

« Nous disposons d'un arsenal petit, mais efficace, dans la course contre les infections résistantes aux médicaments. « La différence entre gagner ou perdre cette course dépend de la façon dont les entreprises permettent l'accès aux personnes vivant en première ligne de la résistance aux médicaments. »- Jayasree K. Iyer, PDG, Access to Medicine Foundation.

Les résultats révèlent que les entreprises utilisent diverses stratégies dans leurs plans d'accès et de gestion, mais que la planification avancée structurée n'est pas encore devenue la norme. Il est encourageant de constater que quatre des cinq entreprises concernées, GSK, Pfizer, Innoviva et Venatorx, mènent ou lancent des essais cliniques qui ciblent directement les enfants, ce qui indique des progrès dans la réduction de l'écart entre l'accès des adultes et celui des enfants. Des engagements d'enregistrement ont été identifiés dans cinq PRFI : la Chine, l'Inde, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Thaïlande. Cependant, pour 108 des 113 PRFI dans le champ d'application, où les personnes sont également confrontées à un fardeau élevé des maladies ciblées par ces projets, il n'est actuellement pas clair si l'un d'entre eux sera disponible dès l'approbation initiale.

Le rapport identifie les opportunités et les recommandations pour les entreprises ciblées et décrit les mesures à prendre par les acteurs mondiaux de la R&D en matière d'antimicrobiens afin de promouvoir l'adoption généralisée de la planification préalable de l'accès et de la gestion.

« S'attaquer à l'ampleur et au rythme de la résistance aux médicaments est un problème de santé mondial complexe qui nécessitera l'action des sociétés pharmaceutiques dans plusieurs domaines. Il s'agit notamment de fournir un accès approprié et de mettre en oeuvre des mesures de gestion pour protéger l'efficacité des antimicrobiens innovants. Ne pas le faire limitera les efforts de lutte contre la résistance aux médicaments."- Marijn Verhoef, directrice des opérations et de la recherche, Access to Medicine Foundation.

Alors que les acteurs de la santé mondiale se préparent pour la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2024 sur la résistance aux antimicrobiens, ce rapport arrive à un moment crucial, soulignant les lacunes urgentes qui doivent être comblées. Lisez le rapport ici.

23 mai 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :