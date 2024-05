Toshiba achève la construction d'une nouvelle installation de fabrication de plaquettes de 300 millimètres pour semi-conducteurs de puissance





Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (« Toshiba ») a organisé aujourd'hui une cérémonie pour marquer l'achèvement d'une nouvelle installation de fabrication de plaquettes de 300 millimètres pour semi-conducteurs de puissance et d'un immeuble de bureaux à Kaga Toshiba Electronics Corporation dans la préfecture d'Ishikawa, au Japon, l'une des principales sociétés du groupe Toshiba. L'achèvement de sa construction est une étape importante de la phase 1 du programme d'investissement pluriannuel de Toshiba. Toshiba va maintenant procéder à l'installation des équipements, en vue de lancer la production de masse au cours du second semestre de l'année fiscale 2024. Lorsque la phase 1 sera pleinement opérationnelle, la capacité de production de Toshiba pour les semi-conducteurs de puissance, principalement les MOSFET[1] et les IGBT[2], sera 2,5 fois supérieure à celle de l'exercice 2021, lorsque le plan d'investissement a été établi[3]. Les décisions relatives à la construction et à la mise en service de la phase 2 refléteront les tendances du marché.

Ce nouveau bâtiment de production s'inscrit dans le cadre du plan de continuité des activités (BCP) de Toshiba et y apportera une contribution majeure : il est doté d'une structure d'isolation sismique qui absorbe les chocs dus aux tremblements de terre et de sources d'énergie redondantes. L'énergie provenant de sources renouvelables et les panneaux solaires installés sur le toit du bâtiment (modèle PPA sur site) permettront à l'usine de satisfaire 100 % de ses besoins en électricité grâce à de l'énergie renouvelable.

La qualité des produits et l'efficacité de la production seront renforcées par l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA). Toshiba espère recevoir une subvention du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie pour subventionner son investissement dans une partie de l'équipement de fabrication.

Les semi-conducteurs de puissance jouent un rôle crucial dans l'alimentation et le contrôle de l'électricité et sont des dispositifs essentiels pour l'efficacité énergétique de tous les équipements électriques. Avec la poursuite de l'électrification des automobiles et l'automatisation des machines industrielles, il est estimé que la demande va continuer de croître fortement. Toshiba a commencé la production de semi-conducteurs de puissance sur une nouvelle ligne de plaquettes de 300 millimètres au cours du second semestre de l'exercice 2022 sur le site existant de Kaga Toshiba Electronics. À l'avenir, l'entreprise va augmenter sa production avec la nouvelle usine et contribuer encore plus à la neutralité carbone.

[1] Transistor à effet de champ métal-oxyde semi-conducteur

[2] Transistor bipolaire à porte isolée

[3] Capacité totale de fabrication de plaquettes de 200 et 300 millimètres (équivalent 200 millimètres)

Aperçu de Kaga Toshiba Electronics Corporation

Siège : 1-1, Iwauchi-machi, Nomi-shi, Ishikawa Prefecture, Japon

Fondé en : décembre 1984

Président et directeur représentatif : Satoshi Aida

Employés : 1 150 (à compter du 31 mars 2024)

Principaux produits : semi-conducteurs discrets (semi-conducteurs de puissance, dispositifs à petits signaux et dispositifs optoélectroniques)

Site Web : https://www.toshiba-kaga.co.jp/ (uniquement en japonais)

23 mai 2024 à 05:35

