Starlight Investments élargit son portefeuille au Royaume-Uni avec l'acquisition d'une résidence locative récemment achevée à Leeds, au Royaume-Uni

TORONTO, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Starlight Investments (« Starlight »), une société mondiale de premier plan dans le domaine de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, a fait l'acquisition du 84 Kirkstall Road, une communauté de construction à la location (« BTR ») de 111 logements situés à Leeds.

Située dans un emplacement très attrayant près du centre-ville et du quartier commercial et financier dynamique de Leeds, la résidence est située à 15 minutes de marche de la gare ferroviaire de Leeds et à une courte distance de plusieurs universités et d'un hôpital universitaire.

La nouvelle résidence de neuf étages comprend une gamme de suites attrayantes, y compris des suites d'une chambre, de deux chambres et de trois chambres avec de nombreux balcons ainsi que des terrasses plus grandes au rez-de-chaussée. La propriété comprend des équipements de haute qualité, notamment un espace de co-travail, une salle de presse et un salon réservé aux résidents. La conception du bâtiment intègre également des systèmes d'énergie renouvelable et un éclairage à haut rendement.

En tant que l'une des plus grandes villes du pays, Leeds est reconnu comme un centre financier clé et abrite plusieurs grands employeurs. Elle est également classée comme une ville étudiante de premier plan, avec cinq universités et une population étudiante importante.

En mai 2023, Starlight a annoncé le lancement officiel de sa plateforme européenne de gestion d'actifs résidentiels par la formation d'un nouveau partenariat avec de multiples partenaires institutionnels mondiaux axés sur le marché britannique du BTR. Cette dernière acquisition représente l'élan continu de la présence croissante de Starlight au Royaume-Uni.

« Cette nouvelle résidence est un ajout stratégique à notre portefeuille britannique et complète nos acquisitions BTR précédemment annoncées à Manchester, Liverpool et Ashford, et portera notre portefeuille global au Royaume-Uni à 1 038 suites avec 1 200 suites supplémentaires dans notre portefeuille actif," a déclaré Daniel Drimmer, fondateur et directeur général de Starlight Investments. « Nous sommes heureux d'établir la présence de Starlight à Leeds, une ville dynamique qui connaît la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, afin de soutenir l'introduction de nouveaux logements locatifs pour répondre à la demande croissante."

Starlight Investments est un leader mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs. Propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privé de plus de 66 000 appartements multirésidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés d'espace commercial, nous offrons une gamme de véhicules d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission directrice de Starlight est d'équilibrer notre mandat avec une curiosité visionnaire afin de créer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. Chez Starlight, nous investissons avec impact. Pour en savoir plus, consultez www.starlightinvest.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

