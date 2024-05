Les amandes ibériques misent sur la France et l'Allemagne pour croître sur le marché européen dans les années à venir, avec comme points forts la durabilité et la qualité





MADRID, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Les amandes d'Espagne et du Portugal ont représenté plus de 22 % des importations de ce fruit à coque en Allemagne en 2022, selon les données de l'ONU, et plus de 38 % en France - deux de ses plus grands marchés. Et l'objectif du secteur ibérique est d'accroître sa présence dans les deux pays au cours des prochaines années, en jetant les bases d'un avenir dans lequel les amandes ibériques pourront être les plus consommées à l'intérieur des frontières de l'UE.

Pour y parvenir, le secteur dispose de deux atouts majeurs : la durabilité et la qualité. La méthode européenne de production d'amandes fait figure de leader mondial en matière agricole, avec une faible empreinte écologique et un impact social élevé, tout en garantissant une saveur exceptionnelle et un profil nutritionnel complet.

Ce sont également les deux piliers de la campagne « Sustainable EU Almond ». Lancée l'année dernière par les organisations espagnole SAB-Almendrave et portugaise CNCFS, elle vise à promouvoir les amandes ibériques en France et en Allemagne, ainsi que dans les deux pays d'origine.

« La première année de cette campagne triennale financée par l'Europe a été un grand succès, mais nous voulons continuer à aller de l'avant et, en 2024, nous nous concentrerons sur la France. « À l'automne, nous apporterons la saveur incomparable des amandes ibériques au salon SIAL Paris, le plus grand événement agroalimentaire du monde », souligne Pere Ferré, président de SAB-Almendrave.

« Le moment des amandes ibériques est venu, car l'industrie et les consommateurs européens sont de plus en plus conscients de la durabilité », a déclaré Albino Bento, président du Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS) du Portugal. «Nous devons montrer à quel point les choses sont bien faites ici : la gestion de l'eau est exemplaire : plus de 80 % des amandiers sont cultivés en sec et le reste utilise de plus en plus des systèmes d'irrigation à la demande. Nous sommes également une référence en matière de production biologique et la législation européenne impose un modèle très responsable et restreint pour l'utilisation des produits phytosanitaires ».

Avec une superficie d'amandiers dépassant déjà les 800 000 hectares dans la péninsule ibérique (et qui a tendance à augmenter), ce produit savoureux, sain et aux possibilités culinaires énormes a tout pour s'imposer dans la vie quotidienne des consommateurs européens.

La vidéo de la campagne est disponible ici : https://youtu.be/dNhBDPALrns

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418540/Spanish_Almond_Board.jpg

