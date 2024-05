Eurelectric : doubler les investissements dans la distribution d'électricité ou perdre la course européenne à la carboneutralité





BRUXELLES, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Les réseaux de distribution européens doivent être modernisés de toute urgence pour permettre une électrification massive des transports, du chauffage et de l'industrie, intégrer les énergies renouvelables et résister à des menaces météorologiques et cybernétiques plus fréquentes L'étude Grids for Speed d'Eurelectric montre que les investissements dans les réseaux de distribution devraient passer d'une moyenne de 33 milliards d'euros à 67 milliards d'euros par an entre 2025 et 2050, soit environ 20 % de ce que l'UE a dépensé en importations de combustibles fossiles en 2023. La mise à niveau du réseau permettra de réduire considérablement les importations de combustibles fossiles, de créer plus de 2 millions d'emplois, de réaliser des économies d'énergie et de fournir une alimentation électrique plus fiable tout en accélérant la décarbonisation de l'économie européenne.

Les changements sociétaux modifient le système énergétique européen à une vitesse révolutionnaire. D'ici 2050, l'électricité représentera 60 % de l'utilisation finale d'énergie, contre 23 % aujourd'hui, et la capacité renouvelable aura été multipliée par six par rapport à 2020, 70 % de la production et du stockage d'énergie renouvelable étant raccordés au niveau de la distribution. Les demandes de connexion augmentent plus rapidement que la modernisation du réseau et continueront de croître à mesure que l'électrification des secteurs d'utilisation finale progresse. Ces développements exercent une pression sur le réseau.

Pour alléger la pression, les investissements annuels dans les infrastructures nouvelles et modernisées, y compris la numérisation, devraient atteindre 67 milliards d'euros de 2025 à 2050, soit environ 0,4 % du PIB de l'UE. Les stratégies prospectives du réseau, telles que les investissements anticipés, la gestion optimale des actifs et la flexibilité adaptée au réseau, pourraient réduire ce chiffre à 55 milliards d'euros par an si elles sont correctement mises en oeuvre. L'absence d'investissement mettrait en péril 74 % des connexions potentielles dans les technologies clés de décarbonisation telles que les véhicules électriques (VE), les pompes à chaleur et les énergies renouvelables. L'investissement, au contraire, accélérera l'électrification et aidera l'UE à économiser 309 milliards d'euros chaque année sur les importations de combustibles fossiles de 2040 à 2050.

« Pour réussir la transition énergétique, l'UE a besoin de quantités massives de capacité de réseau supplémentaire. Les volumes d'investissement pour les opérateurs de systèmes de distribution doivent doubler. Bien qu'une augmentation significative des investissements soit nécessaire, le coût porté par leur absence sera encore plus élevé. Pour réussir, nous avons besoin de rendements attrayants pour que les investisseurs puissent le financer, de la technologie et de l'électrification rapide pour gérer les frais de distribution." a déclaré Leonhard Birnbaum, président-directeur général d'Eurelectric et PDG d'E.ON.

Les investissements dans le réseau à grande échelle nécessitent un double effort. Les autorités nationales devraient mettre en oeuvre la législation convenue - comme les investissements anticipés - tout en adaptant le régime réglementaire pour soutenir l'augmentation des investissements. Cela signifie qu'il faut éliminer les plafonds d'investissement, accélérer les procédures d'octroi de permis et d'approvisionnement du réseau et réduire les risques des investissements pour stimuler le financement privé tout en ouvrant le financement public par le biais du budget de l'UE.

La pérennité du réseau dépend également de la chaîne d'approvisionnement. Même si les investissements nécessaires sont réalisés, les pénuries actuelles de cuivre, le manque de talents, les délais de fabrication prolongés et les coûts des transformateurs peuvent entraver le développement des infrastructures. Ces goulots d'étranglement doivent être résolus par une planification stratégique, une meilleure collaboration entre les décideurs politiques et les industries et de nouvelles initiatives de formation pour assurer une main-d'oeuvre qualifiée.

Eurelectric appelle les décideurs politiques, tant au niveau national que régional, à sécuriser les investissements dans le réseau, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à libérer les avantages sociétaux de Grids for Speed.

