Fiberwood lève 7,7 millions d'euros pour le développement de matériaux écologiques d'isolation et d'emballage

Fiberwood Ltd, la startup finlandaise spécialisée dans les technologies des matériaux, a levé 7,7 millions d'euros de financement de croissance auprès des investisseurs existants Metsä Spring et Stephen Industries, ainsi que de financiers publics. La société se prépare à entrer dans une phase commerciale en vue d'une croissance internationale.

Créé en 2019, Fiberwood s'engage à promouvoir la construction et l'emballage durables et écologiques. La société a mis au point une technologie et un processus de production de matériaux d'isolation et d'emballage circulaires et sans matériau fossile à partir de ressources forestières connexes et d'autres fibres naturelles.

« Nos produits offrent des alternatives écologiques, recyclables et économes en ressources à l'isolation traditionnelle à base de laine minérale et au rembourrage des emballages à base de plastique cellulaire. En outre, nous permettons l'utilisation de produits durables dans des applications entièrement nouvelles », déclare Tage Johansson, CEO de Fiberwood.

Au printemps 2023, Fiberwood a reçu trois millions d'euros de financement pour des travaux de développement. Avec le financement supplémentaire maintenant obtenu, l'entreprise va commencer à construire une ligne de test pour finaliser son concept de produit, assurer l'évolutivité industrielle et accélérer les activités de R&D. La ligne de test permettra la fabrication de produits entièrement compatibles avec le marché pour les projets commerciaux des clients.

Fiberwood a plusieurs projets de développement de produits en cours avec des clients stratégiques et s'apprête à finaliser sa première série d'accords commerciaux.

« Ce cycle de financement renforce la position de Fiberwood en tant que pionnier de la technologie des matériaux. Nous jetons les bases d'une future ligne de production, en minimisant les risques dès le départ. Notre investissement dans la technologie des procédés permet de nous démarquer, renforce notre position concurrentielle et contribue au développement du savoir-faire finlandais en matière de foresterie et de technologie des matériaux », explique Johansson.

L'isolation et l'emballage zéro matière fossile, ou le choix évident pour une planète plus verte et plus propre

Fiberwood est une startup de technologie des matériaux qui développe des matériaux d'isolation et d'emballage sans matière fossile à partir de ressources forestières connexes et de fibres naturelles. L'entreprise concrétise le potentiel des matériaux restants en les convertissant en matériaux utiles, recyclables et capturant le carbone pour diverses applications. Les matériaux d'isolation et d'emballage respirants et compostables sont des alternatives écologiques à l'isolation à base de laine minérale et au rembourrage des emballages à base de plastique cellulaire.

23 mai 2024

