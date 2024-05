Paperpal franchit une étape importante et s'impose comme l'assistant de rédaction IA privilégié d'un million d'universitaires dans le monde





PRINCETON, New Jersey, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Paperpal , le logiciel d'aide à la rédaction de Cactus Communications (CACTUS), est fier d'annoncer avoir franchi le cap du million d'utilisateurs dans le monde entier, 18 mois seulement après son lancement. Ce résultat souligne la confiance que les universitaires accordent à Paperpal, qui a évolué d'un outil d'édition à un assistant d'écriture académique complet, guidant les utilisateurs depuis leur idée jusqu'à la préparation de leur travail.

S'appuyant sur plus de 22 ans d'expérience dans le domaine scientifique, technique et médical (STM), Paperpal ne cesse d'étendre et d'approfondir son soutien aux étudiants, aux éducateurs et aux chercheurs du monde entier, leur permettant de rationaliser le processus de rédaction universitaire et de fournir un contenu original et de haute qualité plus rapidement que jamais.

Plusieurs facteurs ont contribué à la croissance rapide de Paperpal, notamment des fonctionnalités axées sur l'enseignement telles que des suggestions de rédaction et d'édition précises et contextuelles, des vérifications complètes et une interface conviviale. En outre, l'adoption rapide par la communauté mondiale des chercheurs, en particulier par les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, a joué un rôle essentiel dans la popularité de Paperpal. L'engagement de Paperpal à donner la priorité aux commentaires des utilisateurs en vue d'une amélioration continue se traduit par un Net Promoter Score (NPS) élevé et constant de 70. Ce chiffre témoigne de la grande satisfaction des utilisateurs et des fortes recommandations formulées par des universités, des éditeurs et des universitaires de premier plan dans plus de 125 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Inde.

Abhishek Goel, cofondateur et PDG de Cactus Communications, a exprimé son enthousiasme : « Nous sommes ravis d'annoncer que Paperpal a franchi cette étape. Notre mission est d'aider les chercheurs à atteindre leur plus haut potentiel, et Paperpal, en tant qu'outil, leur permet de bénéficier d'une assistance en matière d'idéation, de rédaction, d'édition et de préparation générale à la soumission de leurs manuscrits. Nous sommes impatients de continuer à donner aux étudiants et aux chercheurs du monde entier les moyens de mieux utiliser leur temps. »

Nishchay Shah, directeur de la technologie et responsable des produits émergents chez Cactus Communications, a ajouté : « Cette étape importante témoigne du dévouement de toute l'équipe de Paperpal, qui s'efforce en permanence de soutenir les universitaires dans leurs recherches en construisant et en exploitant les dernières technologies d'intelligence artificielle. Grâce à notre philosophie de feuille de route axée sur le retour d'information des utilisateurs et à l'itération continue, nous souhaitons devenir l'outil d'écriture numéro 1 pour les universitaires du monde entier. »

Paperpal s'appuie sur une IA générative sécurisée pour fournir des perspectives scientifiques, des suggestions de texte, des corrections linguistiques et grammaticales, des paraphrases, des traductions, avec des vérifications de plagiat et de préparation à la soumission pour aider les universitaires à mieux écrire, plus rapidement, et à se voir peut-être publiés un jour.

