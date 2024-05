Le chef de la direction du Groupe WestJet, Alexis von Hoensbroech, présente les réalisations stratégiques du transporteur et demande une série de mesures favorisant l'abordabilité





S'envoler à vos côtés : le rapport sur la croissance stratégique de la compagnie aérienne fait le point à l'échelle nationale sur le fait d'être le transporteur national de l'Ouest canadien, d'être le chef de file des destinations de loisirs d'un océan à l'autre et de garantir l'abordabilité

Le chef de la direction du Groupe WestJet demande au gouvernement de revoir le modèle d'utilisateur-payeur du Canada pour l'infrastructure de l'aviation

CALGARY, AB, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet a publié aujourd'hui son premier rapport d'étape intitulé S'envoler à vos côtés, qui souligne les réalisations de la compagnie aérienne à l'échelle du Canada depuis le lancement de sa stratégie de croissance il y a près de deux ans.

« Le Groupe WestJet continue de stimuler la création d'emplois, les investissements et la prospérité économique grâce au déploiement de notre stratégie ambitieuse qui nous a permis d'élargir notre réseau et d'offrir des options de voyage plus abordables aux Canadiens », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. « D'un océan à l'autre, les collectivités dépendent de notre service aérien fiable et abordable. Pendant que nous poursuivons sur notre lancée pour mieux servir nos invités, nous devons prendre des mesures pour préserver l'abordabilité. »

Faits saillants :

En 2023, nos invités ont acheté plus de 2,5 millions de billets à moins de 100 $ du Groupe WestJet. WestJet a vendu près de 50 % de ses billets à un prix inférieur à 200 $.

du Groupe WestJet. WestJet a vendu près de 50 % de ses billets à un prix inférieur à 200 $. Le Groupe WestJet a embauché plus de 5 400 employés au cours des deux dernières années, de sorte que son effectif compte actuellement 15 000 personnes.

au cours des deux dernières années, de sorte que son effectif compte actuellement 15 000 personnes. WestJet a fait de l'aéroport international YYC de Calgary sa plaque tournante mondiale, ce qui en fait la ville de taille moyenne la plus reliée au reste du monde en Amérique du Nord . D'ici la fin de 2024, le Groupe WestJet devrait augmenter sa capacité aérienne à Calgary de 40 % par rapport aux niveaux de 2022 .

sa plaque tournante mondiale, ce qui en fait la . D'ici la fin de 2024, le Groupe WestJet devrait augmenter sa capacité aérienne à de . En tant que chef de file de l'Ouest canadien, WestJet est le transporteur numéro un dans huit des neuf grands aéroports de l' Ouest canadien.

Ouest canadien. WestJet est le grand transporteur aérien canadien le plus fiable , surpassant les normes de l'industrie sur le plan du respect des horaires des départs et des arrivées, et des taux de réalisation. En avril 2024, WestJet s'est classée au deuxième rang sur le plan du respect des horaires par rapport à tous les principaux transporteurs nord-américains.

, surpassant les normes de l'industrie sur le plan du respect des horaires des départs et des arrivées, et des taux de réalisation. En avril 2024, WestJet s'est classée au deuxième rang sur le plan du respect des horaires par rapport à tous les principaux transporteurs nord-américains. En 2023, WestJet a conclu son importante acquisition de Sunwing Airlines et de Sunwing Vacations, renforçant ainsi son expansion et sa présence sur le marché afin d'offrir les meilleures offres de vacances à tous les Canadiens. À l'heure actuelle, un forfait vacances sur deux au Canada est vendu par l'entremise des diverses marques qui composent Sunwing Vacations Group.

Garantir l'abordabilité : Le Groupe WestJet demande un gel des frais obligatoires imposés par le gouvernement et l'arrêt définitif de la perception des loyers des aéroports

Malgré l'environnement réglementaire coûteux et non concurrentiel du Canada, depuis la fondation de WestJet en 1996, le prix des billets au Canada a chuté de plus de la moitié en valeur réelle, en raison de l'entrée de WestJet et de la concurrence continue sur le marché.

Compte tenu des préoccupations concernant l'abordabilité et la capacité concurrentielle, WestJet présente les recommandations stratégiques suivantes au gouvernement fédéral :

Une révision complète du système d'utilisateur-payeur du Canada pour l'infrastructure de l'aviation. Cet examen doit tenir compte des répercussions sur la capacité concurrentielle, l'équité intermodale, l'exode transfrontalier et la valeur pour les contribuables Un gel immédiat des frais, des charges et des politiques obligatoires imposés par le gouvernement et qui augmentent le coût des déplacements L'arrêt de la perception des loyers des aéroports par le gouvernement fédéral

« WestJet s'engage à maintenir une structure transparente et à faible coût qui favorise la concurrence et offre le meilleur rapport qualité-prix à nos invités. « Cependant, nous exerçons nos activités dans un environnement d'infrastructure très coûteux et payé par les utilisateurs qui fait grimper considérablement le prix des billets au quotidien pour les voyageurs canadiens et qui nuit à la concurrence », a poursuivi M. von Hoensbroech. « Les voyageurs aériens paient trop de droits et de frais gouvernementaux sur leur billet d'avion par rapport à d'autres pays et d'autres modes de transport. Ces changements augmenteraient la concurrence, réduiraient le prix des billets et favoriseraient une plus grande transparence pour nos invités. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/nouvelles

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

22 mai 2024 à 18:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :