Cboe Canada poursuit son partenariat avec Global X pour le lancement de 4 nouveaux FNB

Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») est heureuse d'annoncer le retour de Global X Investments Canada Inc. (« Global X »), avec lancement de quatre FNB supplémentaires. Les nouveaux fonds sont conçus pour suivre le rendement des indices MSCI EAFE et MSCI Emerging Markets, associés à des stratégies d'options d'achat couvertes et à effet de levier, et se négocient désormais sous les noms et symboles suivants :

Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC)

Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC)

Global X Enhanced MSCI EAFE Index ETF (EAFL)

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Index ETF (EMML)

« Nous élargissons notre gamme de FNB d'actions essentielles pour permettre aux Canadiens d'investir à leur guise, qu'ils soient à la recherche d'un meilleur potentiel de revenu, d'un potentiel de croissance amplifié, ou des deux à la fois », a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. « Nous sommes très heureux d'inscrire nos nouveaux FNB à la cote de Cboe, car cette collaboration soutient notre mission commune qui consiste à intégrer l'innovation et à offrir une expérience positive aux investisseurs ».

Ces quatre nouveaux symboles s'ajoutent aux deux FNB de Global X déjà inscrits à la cote de Cboe Canada. Les investisseurs peuvent négocier les parts de tous les FNB de Global X par l'entremise de leurs canaux de placement habituels, notamment les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet.

« Grâce à l'élargissement continu des FNB de Global X inscrits à la cote de Cboe Canada, nous sommes très heureux d'enrichir la gamme de possibilités de placement offertes aux investisseurs qui s'intéressent aux marchés internationaux, a fait remarquer Erik Sloane, chef mondial de la cotation des entreprises chez Cboe Global Markets.

Cboe Canada accueille plus de 270 cotations uniques, notamment des FNB issus des plus grands émetteurs de FNB au Canada, des certificats de dépôt canadiens (CCD) et certaines des entreprises canadiennes en pleine croissance et entreprises internationales les plus innovantes. Cboe favorise régulièrement plus de 20 % de tous les volumes échangés dans les FNB canadiens et plus de 15 % de tous les volumes échangés dans les entreprises cotées au Canada. Cliquez ici pour afficher tous les titres cotés sur Cboe.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse canadienne de référence pour l'économie de l'innovation, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada répertorie des produits d'investissement et des entreprises recherchant une bourse reconnue internationalement qui suscite la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation de grande envergure, y compris un accès sans restriction aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Cboe exploite ETF Market Canada, une plateforme conviviale offrant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à la recherche et à l'analyse des FNB. Des données institutionnelles en temps réel permettent aux utilisateurs de comparer et d'explorer l'univers complet de plus de 1 200 FNB canadiens, et ce, sans frais.

Rejoignez Cboe Canada sur : site Web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

À propos de Global X Investments Canada

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre l'une des plus grandes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La famille de produits Global X comprend une gamme largement diversifiée de solutions permettant aux investisseurs de tous les niveaux d'expérience d'atteindre leurs objectifs d'investissement dans des conditions de marché variées. Global X gère plus de 30 milliards de dollars d'actifs et 115 FNB cotés sur les principales places boursières canadiennes. Elle est une filiale à part entière du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur les marchés mondiaux.

Pour suivre Global X Canada : site Web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un placement dans des produits (les « Fonds Global X ») gérés par Placements Global X Canada Inc. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements d'hier peuvent ne pas se reproduire. Certains fonds Global X peuvent être exposés à des techniques d'investissement à effet de levier qui amplifient les gains et les pertes, pouvant entraîner ainsi une plus grande volatilité de la valeur et être soumis à un risque d'investissement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, par la Federal Deposit Insurance Corporation ou par tout autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les Fonds vous sera restitué. Les rendements d'hier peuvent ne pas se répéter. Le prospectus contient des informations détaillées importantes sur les Fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir.

Les fonds ou les titres mentionnés dans le présent document ne sont pas parrainés, approuvés ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel ces fonds ou titres s'appuient. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») et tout fonds connexe.

Certaines déclarations peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment celles identifiées par l'expression « s'attendre à » ou des expressions similaires (y compris leurs variantes grammaticales). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques mais reflètent les attentes actuelles de l'auteur concernant des résultats ou des événements à venir. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs, ainsi que d'autres, doivent être examinés attentivement et le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent document et les auteurs ne s'engagent aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autres, à moins que la loi applicable ne l'exige.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale à part entière de Mirae Asset Global Investments Co, Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité de gestion d'actifs du Mirae Asset Financial Group située en Corée. Global X est une société constituée en vertu des lois du Canada et agit en tant que gestionnaire et gestionnaire d'investissement des fonds Global X.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

