Higround et Minecraft s'associent pour faire du gaming une forme d'art





Higround, l'un des principaux fournisseurs de gaming périphérique haut de gamme, collabore avec Minecraft, le jeu sandbox adoré de tous, pour dévoiler une collection exclusive célébrant le gaming comme une forme d'art. Cette collaboration donne vie à l'art et à la créativité des gamers sur Minecraft, les invitant à explorer et à s'exprimer à travers une gamme de périphériques méticuleusement conçus.

La collaboration Higround x Minecraft est un témoignage de l'utilisation du gaming comme support créatif et comme forme d'art. La collection comprend une gamme de claviers Basecamp 65, Summit 65 et Performance 65, ainsi que des tapis de souris assortis et d'autres accessoires. Chaque produit présente des illustrations emblématiques du monde de Minecraft, qui saisissent l'essence de ses divers paysages, personnages et créatures.

Des forêts luxuriantes aux mines profondes, cette collection invite les gamers à donner vie à l'art qu'ils créent dans leurs mondes individuels.

« La plupart des gens considèrent les jeux vidéo comme un passe-temps juvénile. Toutefois, nous sommes d'avis que les jeux vidéo, en particulier ceux comme Minecraft, sont une forme d'art », déclare Rustin Sotoodeh, directeur de création et cofondateur de Higround. « Le gameplay de Minecraft a donné naissance à une génération de créatifs qui, pour la première fois, ont pu construire des maisons ou devenir designer de mode dès leur plus jeune âge. Notre collaboration avec Minecraft révèle cet aspect des jeux, le côté créatif ».

La collection Higround x Minecraft sera disponible à l'achat le 29 mai à 12 heures (heure du Pacifique), et offrira aux gamers la possibilité d'intégrer l'oeuvre d'art emblématique de Minecraft dans leurs espaces de jeu. Pour plus d'informations et des mises à jour sur la sortie de la collection, rendez-vous sur le site Higround.co.

À PROPOS DE HIGROUND

Higround est une marque de périphériques informatiques et de mode de vie qui cherche à incarner une culture de jeu élevée. Fondée par Rustin Sotoodeh et Kha Lu, Higround crée des périphériques de haute qualité aux designs uniques qui font fusionner la mode, le jeu et la technologie. Chaque capsule présente un ensemble d'articles distinctifs qui se vendent rapidement. La marque a été félicitée pour ses collaborations avec des marques renommées telles que Naruto, SEGA et Brain Dead. En 2021, la marque a été rachetée par la puissance esports 100 Thieves.

À PROPOS DE MINECRAFT

Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, avec des millions de gamers dans tous les pays et territoires du monde, y compris l'Antarctique et la Cité du Vatican. À la base, Minecraft est un jeu qui consiste à placer des blocs et à partir à l'aventure. La franchise Minecraft continue d'attirer de nouveaux gamers grâce à des mises à jour régulières et à des jeux tels que Minecraft Education, Minecraft Legends, et Minecraft Dungeons, une gamme variée de produits de consommation, une bibliothèque croissante de contenu Marketplace dans le jeu, des livres et un grand film qui sortira bientôt.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 mai 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :