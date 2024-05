Les Aliments Maple Leaf ferme l'usine de Brantford et intègre la production dans d'autres installations





Fermeture de l'usine de Brantford prévue au début de 2025; l'entreprise accorde son soutien aux employés ainsi touchés

MISSISSAUGA, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf (TSX?: MFI) a annoncé sa décision de fermer son usine de Brantford, Ontario et d'intégrer la plus grande partie de sa production de transformation ultérieure de volaille dans son réseau d'usines d'ici le début de 2025.

Plus tôt cette année, l'entreprise a établi que cette installation âgée de 100 ans aurait vraisemblablement besoin d'investissements continus pour poursuivre ses activités à long terme.

«?La décision de fermer n'importe quelle usine en est une que nous prenons très au sérieux, affirme Curtis Frank, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Nous sommes très fiers de notre équipe de Brantford et nous lui sommes reconnaissants de l'excellent travail qu'elle accomplie chaque jour.?»

La fermeture de l'usine sera effectuée de manière progressive afin de veiller à la continuité des activités et à répondre à la demande des clients. L'entreprise collaborera avec les membres touchés de son équipe afin d'offrir à ces derniers soutien et assistance pendant cette transition, notamment en identifiant des possibilités d'emploi dans d'autres installations des Aliments Maple Leaf.

«?Le fait d'intégrer la production au sein de notre réseau existant nous permet d'attribuer les ressources ainsi obtenues et d'accroître notre efficacité en optimisant davantage les installations plus modernes qui existent dans notre réseau, dit monsieur Frank. Cette mesure appuie notre vision d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre, ainsi que notre engagement à produire des aliments de calibre mondial de manière sécuritaire et efficace, tout en soutenant la croissance de notre entreprise de produits protéinés.?»

Ce regroupement de la production permet à l'entreprise de récolter les bénéfices de son réseau et de se concentrer sur l'amélioration de l'efficience opérationnelle, la réduction des déchets et l'augmentation de l'utilisation des immobilisations.

Les Aliments Maple Leaf travaillera avec la communauté de Brantford afin de trouver d'autres façons d'utiliser cette propriété.

Avis de non-responsabilité concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés faits par des représentants de la société, dans leurs remarques relatives au présent communiqué, qui pourraient formuler des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, estimations, prévisions et projections courantes sur les secteurs dans lesquels la société exerce ses activités et sur des opinions et hypothèses formulées par la direction de la société. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs au calendrier, aux implications, aux avantages, à l'efficacité, aux risques et aux rendements associés à la fermeture de l'usine et à l'intégration des activités de transformation ultérieure de volaille au sein du réseau existant de la société et les implications et la capacité à obtenir des services de cofabrication, ainsi que l'ensemble des projets, des actions et des stratégies de la société. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur et se fondent sur des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

Ces énoncés sont fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses portant notamment, sans s'y limiter, sur?: le calendrier pour terminer les activités de fermeture et toute mise hors service ou tout problème imprévu; la capacité d'effectuer la transition des produits; le comportement des clients et des consommateurs; les considérations relatives à la main-d'oeuvre; la capacité de gérer l'établissement des prix; la dynamique de l'environnement concurrentiel; la qualité des produits; et l'éventualité que se produisent des événements inattendus ou imprévus qui pourraient modifier de façon importante les plans actuels de la société. Toutes ces hypothèses sont fondées sur l'information dont dispose actuellement la société, y compris l'information obtenue auprès de tiers. Même si l'entreprise considérait ces hypothèses comme étant raisonnables en cours de rédaction, elles pourraient se révéler inexactes, en tout ou en partie. En outre, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats exprimés, sous-entendus ou prévus dans les présents énoncés prospectifs, lesquels traduisent les attentes de la société à la date de leur publication. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas accorder une foi excessive aux énoncés prospectifs, car ils ne constituent pas des garanties de rendements futurs. Des facteurs supplémentaires qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés de façon explicite ou implicite ou prévus dans les énoncés prospectifs sont décrits plus longuement dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation canadiens, y compris dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 et le trimestre terminé le 31 mars 2024. Tous ces documents peuvent être consultés sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca .

La société n'a l'intention de mettre à jour aucun énoncé prospectif (ni aucune perspective financière), oral ou écrit, et décline expressément toute obligation à cet égard, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13?500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

22 mai 2024 à 16:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :