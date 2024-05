La plateforme technologique Experian Ascend Platformtm améliorée modifie les logiciels pour le crédit, la fraude et l'analyse.





Alors que les entreprises du monde entier doivent faire face à des changements constants et cherchent des moyens d'optimiser leurs activités, Experian® inaugure une nouvelle ère de simplification, d'évolutivité et d'automatisation grâce au lancement de nouvelles améliorations de sa plateforme technologique cloud, Experian Ascend Technology Platformtm. Désormais, la plateforme primée d'Experian rassemble des outils logiciels pour l'analyse, la décision de crédit et la fraude en une seule interface. Cela simplifie le déploiement des modèles analytiques et permet aux entreprises d'optimiser leurs pratiques plus fréquemment, en gagnant en efficacité tout en investissant moins de temps et d'argent.

Les améliorations d'Experian ont été dévoilées à plus de 500 chefs d'entreprise lors de sa conférence annuelle Vision à Scottsdale, en Arizona ; elles représentent également, une évolution considérable dans la simplification des solutions logicielles interentreprises.

Pourquoi est-ce important :

Les plus grandes entreprises technologiques du monde ont établi la norme en matière d'expériences utilisateur et d'intégrations fluides entre les composants logiciels grâce à l'authentification unique, à la portabilité des données et à des fonctionnalités avancées sans code ou à code minimal.

Historiquement, ce type d'expérience synchronisée a été inaccessible à de nombreuses entreprises, en particulier celles du secteur des services financiers.

En règle générale, les entreprises achètent des solutions logicielles auprès de différents fournisseurs, utilisent une variété d'outils et d'applications dans différents environnements cloud et suivent des processus rigoureux et fastidieux pour assembler le tout.

Cette approche fragmentée allonge inutilement les délais, soulève des problèmes de sécurité et crée des obstacles opérationnels. Elle augmente également les coûts et la probabilité d'erreurs ou de temps d'arrêt, car de telles installations ne sont pas plus solides que leur maillon le plus faible, causant toujours des problèmes en cas de défaillance d'un seul composant.

« Les entreprises de services informatiques livrent de plus en plus leurs portefeuilles de logiciels sous forme de plateformes préintégrées qui offrent échelle, efficacité et productivité », a déclaré Raymond Pucci, directeur de recherche chez IDC, Worldwide Lending Digital Strategies. « Pour les prêteurs, les architectures d'entreprise comme la plateforme technologique Ascend d'Experian peuvent accélérer la prise de décision en matière de crédit, améliorer la qualité des prêts et optimiser la gestion des risques, ce qui permettra d'améliorer les relations avec les clients et la croissance de l'entreprise. »

Les mises à jour de la plateforme d'Experian représentent une étape importante ? alimentée par les investissements considérables d'Experian dans l'innovation au cours des huit dernières années dans le cadre de sa transformation cloud moderne.

« Notre mission est de développer des logiciels de classe mondiale et de soutenir les organisations du monde entier dans leur évolution vers des stratégies plus élaborées en matière de prévention de la fraude, de marketing et de crédit », a déclaré Alex Lintner, PDG, Experian Software Solutions. « L'évolution de notre plateforme réaffirme notre engagement à favoriser l'innovation et à permettre aux entreprises de prospérer. Ses capacités sont inégalées et représentent une avancée notable dans la technologie de prêt, démocratisant l'accès aux données de manière légale tout en permettant aux prêteurs de toutes tailles de valider en toute simplicité et en toute confiance l'identité de leurs clients, de favoriser un accès équitable au crédit et d'offrir aux utilisateurs et aux clients une expérience exceptionnelle. »

L'évolutivité mondiale d'Experian

La plateforme d'Experian est désormais disponible dans des régions telles que l'Amérique du Nord, le Brésil et le Royaume-Uni. La plateforme améliorée est utilisée par plus de 1 500 clients dans le monde, traitant 14 millions de rapports de crédit par jour et des milliards de transactions de crédit et de fraude par an. Rien qu'en Amérique du Nord, plus de 8 000 utilisateurs enregistrés de 80 clients accèdent à plus de 12 pétaoctets de données par semaine à des fins analytiques.

Une approche simplifiée et évolutive

La plateforme technologique Ascend améliorée d'Experian réduit désormais considérablement le temps d'installation et offre un accès simplifié à de nombreuses solutions et outils intégrés primés d'Experian grâce à une connexion unique et gérés via un tableau de bord convivial.

La plateforme utilise l'IA générative et facilite le passage entre les applications, l'automatisation des processus, la modernisation des opérations et l'amélioration de l'efficacité pour les clients de toutes tailles et niveaux d'expérience. De plus, les clients utilisant déjà les solutions d'Experian peuvent désormais ajouter en toute simplicité, de nouvelles fonctionnalités via la plateforme pour améliorer les résultats commerciaux.

Par exemple, Lendr, une fintech spécialisée offrant des solutions de financement modernes pour les petites entreprises, exploite la puissance de la plateforme pour améliorer sa compétitivité et sa prise de décision informée.

« Utiliser la plateforme technologique Ascend d'Experian a considérablement renforcé notre agilité et notre avantage concurrentiel, nous permettant ainsi de prendre des décisions de crédit plus informées et basées sur les données tout en réduisant considérablement notre délai de mise sur le marché », a déclaré Daniel DeMeo, PDG de Lendr. « La plateforme d'Experian permet d'accéder à l'évolutivité dont nous avons besoin pour être agiles, concurrencer efficacement et réduire les pertes ? nous aidant finalement à doubler notre chiffre d'afaires au cours de l'année écoulée. »

Les autres caractéristiques et avantages de la plateforme sont les suivants :

Analyse et élaboration de modèles : Les clients peuvent facilement accéder et profiter des attributs de crédit et de données étendues exclusifs d'Experian avec des outils analytiques performants pour obtenir des informations et créer des modèles explicables.

Les clients peuvent facilement accéder et profiter des attributs de crédit et de données étendues exclusifs d'Experian avec des outils analytiques performants pour obtenir des informations et créer des modèles explicables. Déploiement rapide de modèles : construire, tester et déployer des modèles à partir d'une interface unique en quelques jours plutôt qu'en quelques mois, ce qui permet de rationaliser les processus et d'améliorer l'expérience des clients.

construire, tester et déployer des modèles à partir d'une interface unique en quelques jours plutôt qu'en quelques mois, ce qui permet de rationaliser les processus et d'améliorer l'expérience des clients. Prise de décision automatisée et limitation des risques : permet de prendre des décisions sûres et automatisées et de réduire les risques tout au long du cycle de vie du client, ce qui garantit l'efficacité des opérations et l'amélioration des résultats.

permet de prendre des décisions sûres et automatisées et de réduire les risques tout au long du cycle de vie du client, ce qui garantit l'efficacité des opérations et l'amélioration des résultats. Fraude et vérification d'identité : La plateforme d'Experian arrête les fraudeurs plus rapidement et rationalise les expériences des consommateurs via une suite de services logiciels reposant sur des analyses d'IA avancées et des actifs de données complets dans les domaines de l'identité numérique, de l'intelligence des appareils, de l'analyse comportementale et de la connaissance du crédit. Il assure une vérification d'identité et une détection des risques de fraude exceptionnelles pour permettre aux entreprises d'augmenter leurs revenus grâce à des expériences de consommation harmonieuses et de minimiser les pertes dues à la fraude.

La plateforme d'Experian arrête les fraudeurs plus rapidement et rationalise les expériences des consommateurs via une suite de services logiciels reposant sur des analyses d'IA avancées et des actifs de données complets dans les domaines de l'identité numérique, de l'intelligence des appareils, de l'analyse comportementale et de la connaissance du crédit. Il assure une vérification d'identité et une détection des risques de fraude exceptionnelles pour permettre aux entreprises d'augmenter leurs revenus grâce à des expériences de consommation harmonieuses et de minimiser les pertes dues à la fraude. Expertise par le biais de services gérés : Alors que la plateforme offre des fonctionnalités d'automatisation et de code allégé, les clients peuvent également accéder à l'expertise et aux meilleurs talents d'Experian par le biais de services gérés, démocratisant ainsi les techniques d'analyse avancées pour les prêteurs, quelles que soient leurs ressources ou leur expérience en matière d'analyse.

Alors que la plateforme offre des fonctionnalités d'automatisation et de code allégé, les clients peuvent également accéder à l'expertise et aux meilleurs talents d'Experian par le biais de services gérés, démocratisant ainsi les techniques d'analyse avancées pour les prêteurs, quelles que soient leurs ressources ou leur expérience en matière d'analyse. Des feedbacks et un suivi continu : Bénéficiez d'un suivi et de feedbacks continus afin d'adapter vos stratégies en temps réel et de garder une longueur d'avance sur l'évolution des problèmes.

Bénéficiez d'un suivi et de feedbacks continus afin d'adapter vos stratégies en temps réel et de garder une longueur d'avance sur l'évolution des problèmes. La meilleure sécurité : La plateforme est renforcée par le cryptage, des contrôles d'accès rigoureux et une détection proactive des menaces, tout en conservant une disponibilité maximale et des performances de niveau entreprise.

Pour plus d'informations sur la plateforme d'Experian, veuillez visiter https://www.experian.com/business/products/ascend.

22 mai 2024

