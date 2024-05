PROLIFÉRATION DES DROGUES DU VIOL : L'ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC RÉITÈRE LA NÉCESSITÉ DE TESTS DE DÉTECTION AUTOADMINISTRÉS FIABLES

Geekplus, leader mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, a prélevé 5 millions de bacs dans le monde entier sur 170 déploiements de ses deux solutions basées sur des bacs : RoboShuttle Tote-to-Person et PopPick...

Envoy Global, leader technologique dans le domaine de l'immigration mondiale et de la mobilité de la main-d'oeuvre, a annoncé l'arrivée de deux nouveaux membres dans son équipe de direction. Kimberly Simonton rejoint l'entreprise en tant que...

INFORMATIONS PRIVILÉGIÉESINFORMATIONS RÉGLEMENTÉES Nyxoah Annonce une Proposition d'Offre d'Actions Ordinaires Mont-Saint-Guibert, Belgique ? 22 mai 2024, 22h05 CET / 16h05 ET - Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) ("Nyxoah" ou la "Société")...

L'Ordre des chimistes du Québec (Ordre) accueille positivement la demande officielle d'un mandat d'initiative à la Commission de la santé et des services sociaux pour qu'une commission parlementaire se penche sur la lutte contre les drogues du viol,...