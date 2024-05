Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation





QUÉBEC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Projet de loi sur les évictions de logement

« Le projet de loi présenté par la ministre responsable de l'Habitation ressemble davantage à une opération charme pour redorer son image qu'à une réelle solution pour régler le manque criant de logements.

À seulement quelques semaines du 1er juillet et en toute fin de session parlementaire, alors que les avis d'éviction ont déjà été envoyés, c'est visiblement un projet de loi bâclé et très incomplet.

Imposer un moratoire sur les évictions, sans aucune forme d'aide pour la rénovation, risque de provoquer une baisse des investissements de la part des propriétaires dans un parc locatif qui est déjà fort vieillissant. C'est inquiétant.

Je salue tout de même l'ouverture de la ministre avec ces nouvelles mesures pour lutter contre les évictions dont nos aînés sont souvent les principales victimes.

Pour le reste, on attend toujours son plan promis depuis un an pour véritablement s'attaquer à la crise du logement et relancer la construction résidentielle. »

- Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

22 mai 2024 à 15:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :