Le rapport du CEPMB examine la disponibilité et le prix des nouveaux médicaments





OTTAWA, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) a publié la 8e édition de son rapport annuel intitulé Veille des médicaments mis en marché. L'analyse révèle que le nombre de nouveaux médicaments lancés au Canada est supérieur à la médiane des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le coût des traitements associés à la plupart des nouveaux médicaments qui sont mis en marché est élevé, et les médicaments spécialisés, comme les médicaments biologiques, les médicaments orphelins et les médicaments oncologiques, continuent de constituer une part de plus en plus importante de l'ensemble des nouveaux médicaments.

Le rapport Veille des médicaments mis en marché se concentre sur les médicaments approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou Santé Canada. Cette édition examine les tendances du marché des nouveaux médicaments approuvés depuis 2017. Elle met l'accent sur les 55 médicaments ayant reçu une première autorisation de mise en marché en 2021 et présente une analyse préliminaire des 48 médicaments approuvés en 2022. Le rapport comprend également une section portant sur les médicaments qui étaient nouveaux au Canada en 2020, avec une analyse du taux d'approbation par trimestre au cours des cinq dernières années.

Les renseignements fournis dans la publication visent à informer les décideurs, les chercheurs et les patients sur l'évolution de la dynamique de marché en ce qui concerne les nouveaux traitements pharmaceutiques au Canada et à l'étranger.

Faits en bref

De 2017 à 2022, 50 nouveaux médicaments en moyenne étaient approuvés chaque année à l'échelle internationale. La moitié de ces médicaments ont reçu une désignation de médicament orphelin de la FDA ou de l'EMA.

En 2021, 55 nouveaux médicaments ont été approuvés par la FDA, l'EMA ou Santé Canada, ce qui constitue un sommet au cours des cinq dernières années. En 2022, 48 médicaments ont reçu une première autorisation de mise en marché.

Le Canada a approuvé 43 nouveaux médicaments en 2021 et 46 en 2022, ce qui est supérieur à la moyenne sur cinq ans de 40.

Les nouveaux médicaments vendus au Canada ont représenté 81 % des ventes de nouveaux médicaments dans les pays de l'OCDE au T4-2022, ce qui indique que le Canada continue d'approuver et de vendre les médicaments les plus vendus qui sont approuvés à l'étranger.

22 mai 2024 à 14:35

