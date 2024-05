/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dévoilement du premier Plan stratégique de la mise en valeur des espaces ouverts au centre-ville de Montréal/

Au cours des derniers mois, le Réseau FADOQ a porté la voix des locataires aînés afin qu'ils soient mieux protégés face aux évictions. Le projet de loi déposé aujourd'hui par le gouvernement du Québec démontre que celui-ci a tendu l'oreille et qu'il...

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) se réjouit du dépôt du projet de loi no 65 limitant le droit d'éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés. Pour la FTQ, il s'agit d'un pas dans la bonne...