La FTQ commente le projet de loi no 65 limitant le droit d'éviction des locateurs

«?Enfin ! Il était temps de donner un peu d'oxygène aux locataires !?»

- Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) se réjouit du dépôt du projet de loi no 65 limitant le droit d'éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés. Pour la FTQ, il s'agit d'un pas dans la bonne direction. « Il était temps, mais le Québec est encore loin d'une véritable reconnaissance du droit au logement et d'un plan global pour résoudre la crise de l'habitation au Québec », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Le moratoire de trois ans sur les évictions visant l'agrandissement, la subdivision et les changements d'affectation est une bonne nouvelle, ainsi que la modification de l'âge admissible de 70 à 65 ans en ce qui concerne les protections aux locataires aînés à faible revenu qui habitent leur logement depuis au moins dix ans. Cela doit être salué.

Nous sommes heureux de constater que le gouvernement de la CAQ commence à comprendre la situation et la gravité de la crise. «?Des mesures beaucoup plus robustes, notamment un registre des loyers pour assurer l'abordabilité des logements et aussi de meilleures protections des locataires contre les abus sont nécessaires. Bien sûr, nous espérons que ce gouvernement sera à l'écoute de la société civile et que les oppositions saisiront la balle au bond pour faire adopter ce projet de loi rapidement d'ici la fin de la prochaine session qui prendra fin début juin?», conclut le secrétaire général.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

