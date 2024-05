Le complexe communautaire Joe Mavrinac fera l'objet de travaux de rénovation





KIRKLAND LAKE, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le complexe communautaire Joe Mavrinac deviendra plus accessible et plus écologique grâce à un investissement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. La contribution de la Ville de Kirkland Lake s'élève à 598 598 $.

Le projet consiste à améliorer les chaudières et les systèmes de ventilation et de compression du complexe, et les économies réalisées grâce à ces améliorations seront réinvesties dans les programmes. Les améliorations liées à l'accessibilité comprennent l'installation de barres d'appui et de portes automatisées plus larges.

Le complexe communautaire Joe Mavrinac est un centre récréatif et sportif pour le district de Timiskaming. On y trouve des gymnases, une patinoire, une piscine, un court de squash et des salles communautaires.

Citations

« Le complexe communautaire Joe Mavrinac est une formidable composante du district, et je suis fier que nous ayons pu soutenir un projet qui lui permettra de réduire ses coûts, de devenir plus écologique, d'accueillir plus de monde et de continuer à desservir la collectivité pendant de nombreuses années. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes ravis de l'important investissement consenti par le gouvernement fédéral, qui nous permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et l'accessibilité du complexe communautaire Joe Mavrinac, une installation vitale qui accueille chaque mois des milliers de résidents et de visiteurs de Kirkland Lake. Depuis sa construction en 1978, le complexe est l'un des fondements du bien-être social, physique et mental des membres de la collectivité. Cet investissement essentiel permet au complexe de continuer à jouer son rôle dans le développement de la vitalité de la collectivité pour les générations à venir et illustre notre engagement en faveur de la durabilité et de l'utilisation responsable des ressources. »

Stacy Wight, Maire de la Corporation de la Ville de Kirkland Lake

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 394 392 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la ville de Kirkland Lake contribue 598 598 $.

contribue 598 598 $. Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 28 pour cent et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 177 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

Infrastructure Canada - Les infrastructures en Ontario

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

22 mai 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :