Aéro Montréal conclut un partenariat avec DAIR pour intégrer MACH dans son initiative de développement des fournisseurs destinée aux PME aérospatiales de l'Ontario





Dans le cadre du Forum innovation aérospatiale international 2024

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion du Forum innovation aérospatiale international qui se déroule au Palais des Congrès de Montréal, Aéro Montréal annonce la signature d'une entente de partenariat avec Downsview Aerospace Innovation & Research (DAIR) pour l'utilisation du processus d'audit MACH dans le cadre de l'initiative de développement des fournisseurs (SDI) du DAIR en Ontario.

Rehausser la compétitivité et la maturité des PME en aérospatiale au Québec

Lancée par Aéro Montréal en 2011, l'initiative MACH a pour objectif de rehausser la compétitivité et la maturité des PME aérospatiales québécoises. Elle cible, pour cela, la maîtrise des processus d'affaires clés de 3 axes : l'excellence en leadership, l'excellence opérationnelle et l'excellence en planification et en développement de main-d'oeuvre.

En proposant un cadre méthodologique et des outils communs, l'initiative permet d'évaluer et planifier la démarche d'amélioration de la performance des entreprises sur les 16 processus d'affaires clés du Cadre d'excellence MACH (CEM). Les participants accèdent notamment à un soutien financier, à un processus de certification reconnu ou encore à des outils de développement de compétences. Depuis la création de l'initiative, 72 PME réparties dans 5 cohortes ont été accompagnées par Aéro Montréal.

Appliquer la recette de la compétitivité en Ontario

DAIR signe aujourd'hui une entente de partenariat avec Aéro Montréal pour intégrer MACH dans son initiative de développement des fournisseurs destinée aux PME aérospatiales de l'Ontario. Imaginée pour soutenir les PME dans un processus d'amélioration continue en utilisant une méthodologie éprouvée, DAIR SDI utilisera la méthodologie éprouvée du cadre d'excellence MACH, le mentorat d'un équipementier ou d'une entreprise de niveau 1 et un investissement conjoint dans un projet d'amélioration stratégique. À partir de l'été 2024, un investissement total de 1,44 million de dollars aura pour objectif de soutenir 24 entreprises.

« L'initiative MACH a permis de rehausser la compétitivité et la maturité de 72 PME aérospatiales québécoises. Ce chiffre clé et le déploiement de notre initiative en Ontario`, suivant son déploiement dans les provinces Maritimes il y a déjà 3 ans, envoient un message fort sur la pertinence de poursuivre les efforts pour soutenir le secteur aérospatial et les PME qui l'animent dans tout le Canada. Ils illustrent également la capacité d'Aéro Montréal à se positionner comme une grappe innovante et à créer des initiatives de classe mondiale. »

Mélanie Lussier, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

« Pour que le Canada profite des possibilités de croissance de l'industrie aérospatiale mondiale, nous devons continuer à travailler en collaboration et au-delà des frontières. Nous sommes donc ravis d'officialiser ce partenariat avec Aéro Montréal, en apportant le célèbre processus MACH à notre Initiative de développement des fournisseurs DAIR en Ontario. Nous avons connu un grand succès avec notre première cohorte de PME dans le cadre de l'initiative DAIR SDI, et l'intégration du processus MACH contribuera à stimuler l'innovation et l'amélioration continue dans la chaîne d'approvisionnement aérospatiale de l'Ontario, ce qui, en fin de compte, augmentera sa compétitivité. »

Phil Arthurs, Directeur exécutif, DAIR

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

