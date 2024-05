Appel de candidatures pour le comité consultatif sur les risques associés aux tremblements de terre

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) réagit au dépôt du projet de loi 65 limitant le droit d'éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés déposé aujourd'hui par la ministre de l'Habitation madame...

La transaction permettra de combiner des marques et des services provenant d'agences reconnues à ce qu'il y a de mieux dans l'industrie en termes de talents, de capacités et de technologiesAcosta Group entend maintenir les marques CROSSMARK et...