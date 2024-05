AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Miller présentera un projet de loi





OTTAWA, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendra une mêlée de presse concernant l'introduction d'un projet de loi sur la citoyenneté. Le ministre Miller sera accompagné de Jenny Kwan, députée de Vancouver-Est, et de Kathryn Burton, avocate et parent.

Date : Le jeudi 23 mai 2024 Heure : 10 h 30 (HE)



Lieu : Foyer de la Chambre des communes du Canada

111, rue Wellington, édifice de l'Ouest

Ottawa (Ontario) K1A 0A2

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15 (HE).

