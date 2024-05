Acosta Group acquiert CROSSMARK et Product Connections, permettant d'ajouter les services complémentaires de ventes au siège et de solutions de vente au détail ainsi que de nouvelles compétences d'échantillonnage et de démonstration qui stimule la croissance des marques et des détaillants





La transaction permettra de combiner des marques et des services provenant d'agences reconnues à ce qu'il y a de mieux dans l'industrie en termes de talents, de capacités et de technologies

Acosta Group entend maintenir les marques CROSSMARK et Product Connections au sein de son portefeuille d'agence

Cette acquisition représente investissement supplémentaire dans la transformation de l'entreprise et une expansion de ces capacités d'agence depuis les trois dernières années.

JACKSONVILLE, Fla., le 22 mai 2024 /CNW/ - Acosta Group a annoncé aujourd'hui qu'il a signé un accord d'acquisition définitif de CROSSMARK qui comprend ses services de ventes au siège et de solutions de vente au détail ainsi que Product Connections, une entreprise de WIS International offrant des services de marketing. WIS International conservera son entreprise de services de vérification d'inventaire. Cette transaction accéléra davantage la transformation actuelle de Acosta Group, elle améliorera le rôle de la compagnie à titre de moteur de croissance reconnu pour les marques - des émergentes aux emblématiques - dans l'ensemble des canaux de distribution.

"L'acquisition des organisations CROSSMARK et Product Connections, comprenant leur personnel exceptionnel et des services et solutions complémentaires de ventes, de détail et de marketing, représente une autre étape marquante de notre processus de transformation," affirme Brian Wynne, PDG de Acosta Group. "L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement en matière d'investissement continu auprès de notre personnel, des technologies, des relations entre nos commettants et nos clients, et auprès de l'entreprise en général, nous permettant d'offrir une valeur ajoutée à toutes nos parties prenantes."

"Notre bilan solide nous permet de faire ces investissements stratégiques," ajoute M. Wynne. "L'acquisition de CROSSMARK et de Product Connections renforcera notre capacité à fournir des services de qualité à nos clients dans une industrie qui doit composer avec des enjeux macroéconomiques constants, le comportement changeant du consommateur et une plus grande consolidation du CPG et des détaillants. Nous sommes impatients d'améliorer notre service auprès des propriétaires de marque et des détaillants grâce à des solutions de pointe pour atteindre notre objectif de permettent aux consommateurs de s'identifier aux marques qu'ils aiment".

Capacités complémentaires d'agence de ventes et de marketing

Acosta Group, CROSSMARK et Product Connections ont des offres complémentaires d'agence avec des équipes hautement qualifiées qui proposent des stratégies, une exécution et des résultats innovants fondés sur les connaissances à leurs commettants et à leurs clients à travers les marchés verticaux, les catégories et les canaux.

Acosta Group a lancé sa nouvelle marque unifiée au début de l'année 2023 afin de renforcer les 96 ans d'héritage de l'entreprise et d'aligner ses agences omnicanales de vente au détail, de marketing et de service alimentaire pour offrir un accès continu à ses solutions de bout en bout et favoriser la croissance de ses commettants et de ses clients. En tirant parti de nos investissements dans la sphère des agences de ventes et de marketing, Acosta Group s'engage à intégrer harmonieusement les marques et les services bien implantés des agences CROSSMARK et Product Connections afin de favoriser la croissance et l'expansion des capacités de l'entreprise et sa gamme de services.

Les agences de ventes et de marketing CROSSMARK et Product Connections sont au service des marques et des détaillants depuis plus de 100 ans, et aujourd'hui, les services principaux de l'entreprise sont les ventes au siège, les services de détail et les services de marketing.

"Grâce au succès de la transformation de Acosta Group sous Brian et son équipe de direction, nous sommes confiants qu'ils seront d'excellents gardiens de CROSSMARK, de Product Connections nos clients et notre personnel à long terme," affirme Jim Rose, PDG de WIS International. "Nous sommes emballés par les nouvelles possibilités qui s'offrent à nos associés CROSSMARK et Product Connections, à nos commettants et à nos clients en faisant partie de Acosta Group."

Des possibilités et des avantages clairs pour les parties prenantes

Cette association rassemblera tous les atouts des marques et des organisations reconnues à travers tous les canaux de détail dans un macroenvironnement de plus en plus compétitif et perturbé. Parmi les avantages escomptés de la combinaison Acosta Group, CROSSMARK et Product Connections, on retrouve :

Accroître la gamme de solutions et de services à travers tous les canaux, les catégories et les zones géographiques. Les commettants de Acosta Group auront désormais accès à l'échantillonnage notable en magasin et à l'expertise en démonstration de Product Connections, alors que les commettants de CROSSMARK et de Product Connections pourront profiter de la gamme de solutions de commerce électronique de Acosta Group conçue pour aider les marques à maximiser leurs ventes et leur référencement sur Amazon, les sites web de détaillant.com et les publicités en lieu de vente.

Les commettants de Acosta Group auront désormais accès à l'échantillonnage notable en magasin et à l'expertise en démonstration de Product Connections, alors que les commettants de CROSSMARK et de Product Connections pourront profiter de la gamme de solutions de commerce électronique de Acosta Group conçue pour aider les marques à maximiser leurs ventes et leur référencement sur Amazon, les sites web de détaillant.com et les publicités en lieu de vente. Améliorer la prestation de services de détail et l'exécution. Le système de gestion de services sur le terrain de Acosta Group est conçu pour gérer les organisations de marchandisage les plus robustes de l'industrie. L'acquisition permettra à tous les commettants à travers le collectif d'agences de bénéficier d'une exécution optimale et de transparence à l'égard de leur RSI au détail.

Le système de gestion de services sur le terrain de Acosta Group est conçu pour gérer les organisations de marchandisage les plus robustes de l'industrie. L'acquisition permettra à tous les commettants à travers le collectif d'agences de bénéficier d'une exécution optimale et de transparence à l'égard de leur RSI au détail. Perfectionner la façon dont l'entreprise sert son éventail de clients, qu'ils soient émergents ou emblématiques. Acosta Group prévoit de faire de nouveaux investissements importants pour améliorer ses services et ses solutions destinés aux marques émergentes et de taille moyenne, ce qui donnera accès à un plus grand nombre de données, d'analyses et d'informations, et élargira ses capacités de commerce électronique et d'innovation.

Acosta Group prévoit de faire de nouveaux investissements importants pour améliorer ses services et ses solutions destinés aux marques émergentes et de taille moyenne, ce qui donnera accès à un plus grand nombre de données, d'analyses et d'informations, et élargira ses capacités de commerce électronique et d'innovation. Doubler les investissements afin de favoriser le développement et la croissance du personnel diversifié et talentueux de l'entreprise. Acosta Group, CROSSMARK et Product Connections s'engagent à stimuler l'amélioration des capacités des associés et à faciliter la mobilité entre les agences. Cette acquisition offrira de nouvelles occasions d'apprentissage et de développement aux associés et des perspectives de carrières au sein du collectif d'agences.

Information supplémentaire post-clôture

À la suite de la clôture de la transaction, Acosta Group continuera d'être géré par Brian Wynne, PDG de Acosta Group. Jim Rose demeurera le PDG de WIS International et sera responsable de l'entreprise de services de vérification d'inventaire. La finalisation de la transaction est sujette à des conditions de clôture habituelles, telle que l'approbation réglementaire.

À propos de Acosta Group

Acosta Group est un collectif composé d'agences de détail, de marketing et de service alimentaire les plus réputées qui permettent aux marques et aux détaillants d'exceller dans les marchés modernes. Avec ses 95 ans d'expérience et ses solutions novatrices axées sur le commerce, Acosta Group permet aux marques de rejoindre leur public à tous les niveaux du parcours du consommateur.

Composé de Acosta, ActionLink, CORE Foodservice, Mosaic et Premium Retail Services, Acosta Group comprend les besoins en constante évolution des consommateurs et les anticipe, lui permettant d'accroître sa performance au moment de se connecter aujourd'hui au commerce de demain. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le acosta.group .

À propos de WIS International

Avec son siège social à Dallas au Texas, WIS International est un leader reconnu pour la collecte de données d'inventaire et de services de détail. C'est grâce au soutien de plus de 20?000 associés dévoués et expérimentés qu'il a su tailler sa place au sommet. En travaillant de concert, ils aident les secteurs manufacturiers et spécialisés ainsi que les secteurs du détail, de la santé et de l'entreposage à réduire leurs coûts et à augmenter leurs profits. Avec l'efficacité et l'exactitude comme ligne directrice, WIS offre des services de détail, une technologie exclusive de comptabilisation de l'inventaire, des mises à jour en temps réel et des connaissances approfondies qui aident le consommateur à devenir plus efficient et efficace. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter WISINTL.com.

