Équipes volantes publiques : la FIQ veut bonifier le plan du gouvernement pour combler les bris de service partout au Québec

QUÉBEC, le 22 mai 2024 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ propose d'instaurer une équipe volante publique élargie pour pallier le retrait de la main-d'oeuvre indépendante (MOI) dans l'ensemble des régions et des centres urbains du Québec. Cette proposition vise aussi à combler les besoins de main-d'oeuvre causés par des enjeux récurrents dans le réseau, comme les périodes critiques, l'exode des professionnelles en soins ou tout simplement une mauvaise planification de la main-d'oeuvre. « C'est partout dans le réseau que l'on constate des bris de service, surtout à l'approche de la saison estivale qui est année après année mal planifiée malgré sa récurrence. Notre proposition de plan serait ouvert, sur une base volontaire, à 90 % du personnel infirmier et cardio-respiratoire au Québec. La solution ne peut pas se mettre en branle sans nous, et nous répondons présentes. Malgré son refus initial lorsque nous avions proposé cette solution, le gouvernement semble maintenant trouver que c'est une piste à explorer. Notre porte est ouverte pour concrétiser ce plan », affirme Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Avec l'annonce du ministre de la Santé la semaine dernière, nous avons mieux compris sa vision pour la mobilité. Ça demeure partiel, mais la FIQ y répond de manière proactive et se met en mode solution pour répondre plus largement au besoin, pas uniquement dans les milieux éloignés comme le propose le ministre, mais dans les centres urbains aussi. « C'est plus facile de proposer des solutions quand on sait quelles sont les attentes. Le gouvernement a repris en partie la proposition que nous avions amenée à la table en novembre dernier - très bien. Maintenant il faut attacher les fils dans le cadre de la présente négociation le plus vite possible pour ne pas perdre de temps » affirme Jérôme Rousseau, vice-président de la FIQ et co-responsable de la négociation.

De plus, ce que nous demandons, c'est une vision à long terme combinée à la solution à court terme que représentent les équipes volantes. Pour la FIQ, il est primordial de s'assurer qu'on attire et retienne des professionnelles en soins partout au Québec. L'important, c'est d'assurer à long terme un lien de proximité avec les patient-e-s et la stabilité des équipes de soins dans le réseau au grand complet. « C'est ce que la FIQ demande au gouvernement d'instaurer et elle espère que les ministres Dubé et LeBel acquiesceront cette proposition et viendront négocier avec nous des solutions pragmatiques pour les patient-e-s et pour les 80 000 professionnelles en soins dont la FIQ porte la voix » renchérit M. Rousseau.

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

22 mai 2024 à 12:30

