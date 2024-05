KSRELIEF APPELLE AU CONSEIL MONDIAL DE L'AVIATION POUR L'AIDE, SOUTENU PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE





RIYAD, Arabie saoudite, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Sous le patronage du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA) accueille la troisième édition du Forum du futur de l'aviation à Riyad, Plus de 5 000 experts et dirigeants de l'aviation de plus de 100 pays y ont participé.

Lors de la deuxième journée du forum, S.E. M. Abdullah Al Rabeeah, superviseur général du King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) a appelé la communauté internationale à établir un Global Aid Aviation Council. les agences humanitaires et les gouvernements, le nouvel organisme faciliterait et protégerait l'aide humanitaire livrée le long des voies aériennes. Dans le cadre de la proposition, S.E. Dr Al Rabeeah a déclaré que tous les programmes doivent être protégés par le droit humanitaire international.

Le Global Aid Aviation Council faciliterait la livraison de l'aide humanitaire de trois manières : en garantissant un accès sans entrave aux aéroports, aux pistes d'envol et aux installations de ravitaillement pour les avions qui apportent de l'aide ; en supprimant tous les droits et tarifs sur les avions transportant de l'aide ; et en rationalisant la coordination de la livraison de l'aide. La suppression des droits de douane permettrait de réduire les coûts et de combler le déficit de financement humanitaire.

S.E. M. Al Rabeeah a souligné le rôle vital de l'aviation civile dans la fourniture d'aide humanitaire pendant les conflits d'origine humaine et les catastrophes naturelles :

« L'aviation civile est cruciale pour le transport rapide du personnel humanitaire et la livraison de fournitures d'urgence telles que de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et des matériaux d'abri. Un Conseil mondial de l'aviation soutenu par la communauté internationale faciliterait la fourniture de cette aide, sauvant des vies et aidant les personnes dans le besoin. »

KSrelief a tiré parti de l'aviation pour fournir des fournitures sanitaires essentielles et apporter de l'aide dans les zones de crise. Ses programmes de pont aérien ont soutenu Gaza avec 50 vols de Riyad à Al Arish en Égypte, et au Soudan avec plus de 20 vols, et ont fourni une assistance vitale aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. En outre, un ambitieux programme de pont aérien pour l'Ukraine a envoyé plus de 21 avions transportant une aide essentielle aux villes frontalières de Pologne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2419325/KSRELIEF.jpg

22 mai 2024 à 12:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :