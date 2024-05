Le gouvernement du Canada tient le troisième Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, donnant le coup d'envoi de la Semaine nationale de l'accessibilité 2024





GATINEAU, QC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Plus d'un Canadien sur quatre âgé de 15 ans et plus a au moins une incapacité qui limite ses activités quotidiennes. Depuis l'adoption de la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui représente un jalon important, le gouvernement du Canada déploie des efforts considérables pour créer un pays exempt d'obstacles et favoriser la pleine participation de tous les Canadiens à la société, y compris les personnes en situation de handicap.

Le 23 mai 2024, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, ouvrira le troisième Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le thème adopté cette année est « Avançons ensemble vers l'accessibilité et l'inclusion pour tous », afin de souligner la nécessité de déployer des efforts concertés dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la société, pour faire du Canada un pays exempt d'obstacles d'ici 2040. Le Congrès marquera également le lancement des célébrations à l'échelle du pays dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité 2024, sous le même thème que le Congrès.

Le Congrès est accessible, virtuel, gratuit et ouvert à tous. Dans le véritable esprit du principe « Rien sans nous », il offre aux personnes en situation de handicap, aux organismes qui représentent ces personnes, aux autres organismes des secteurs public et privé, aux universitaires, aux innovateurs et aux leaders d'opinion une occasion de faire connaître leurs points de vue et leurs pratiques exemplaires afin d'aider à bâtir des collectivités et des milieux de travail accessibles et inclusifs. Il y aura des discussions entre experts qui porteront sur les progrès entourant la Loi canadienne sur l'accessibilité, sur l'environnement bâti dans une perspective d'inclusivité ainsi que sur l'emploi accessible. En outre, Prasanna Ranganathan, fondatrice et membre du conseil d'administration de l'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran, prononcera un discours d'ouverture. Il y aura également tout au long de la journée des événements visant à célébrer les athlètes et les artistes canadiens en situation de handicap.

Tout le monde est invité à visiter la page Web du Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap pour s'inscrire ou obtenir de l'information.

« Nous avons fait beaucoup de chemin depuis l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l'accessibilité, il y a cinq ans, et ces progrès ont pu être réalisés parce que nous avons fait un choix délibéré et indéfectible en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité. J'ai hâte d'assister au dialogue et aux échanges importants qui auront lieu dans le cadre du Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap et durant la Semaine nationale de l'accessibilité partout au pays. C'est à nous, en tant que dirigeants et défenseurs - et en vérité, en tant que Canadiens -, qu'il incombe de bâtir un pays plus juste, plus inclusif et plus accessible pour tous, et pour les générations à venir. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

Le 21 juin 2019, la Loi canadienne sur l'accessibilité est entrée en vigueur. Cette loi a été élaborée à la suite de consultations fédérales inclusives et accessibles auprès de la communauté des personnes en situation de handicap. La Loi canadienne sur l'accessibilité établit un cadre ayant comme objectif de faire du Canada un pays exempt d'obstacles, grâce à une démarche proactive pour cerner les obstacles existants et les éliminer, en plus de prévenir l'apparition d'autres obstacles.

est entrée en vigueur. Cette loi a été élaborée à la suite de consultations fédérales inclusives et accessibles auprès de la communauté des personnes en situation de handicap. La établit un cadre ayant comme objectif de faire du un pays exempt d'obstacles, grâce à une démarche proactive pour cerner les obstacles existants et les éliminer, en plus de prévenir l'apparition d'autres obstacles. La Semaine nationale de l'accessibilité a été instituée officiellement en application de la Loi canadienne sur l'accessibilité et est parrainée par la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap. Elle offre l'occasion de : célébrer le précieux apport et le formidable leadership des personnes en situation de handicap au Canada ; souligner le travail des alliés, des organisations et des collectivités qui éliminent les obstacles; réfléchir aux efforts constants pour faire du Canada un pays plus accessible et plus inclusif pour les personnes en situation de handicap.

et est parrainée par la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap. Elle offre l'occasion de : En 2023, plus de 3 000 participants se sont inscrits en vue de la deuxième édition du Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, organisé par Emploi et Développement social Canada.

Le tout premier Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien au Canada a eu lieu le 9 mai 2024. Ce sommet a réuni des représentants de la communauté des personnes en situation de handicap, de l'industrie du transport aérien et d'organismes gouvernementaux afin de trouver des solutions concrètes visant à rendre le transport aérien accessible à tous les Canadiens.

a eu lieu le 9 mai 2024. Ce sommet a réuni des représentants de la communauté des personnes en situation de handicap, de l'industrie du transport aérien et d'organismes gouvernementaux afin de trouver des solutions concrètes visant à rendre le transport aérien accessible à tous les Canadiens. Le budget de 2024 propose d'importantes mesures pour apporter un soutien aux personnes en situation de handicap, entre autres des investissements visant à : mettre en oeuvre une nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées; élargir la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées; garantir l'accès aux médicaments et aux appareils médicaux essentiels; créer un nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes; et améliorer le recrutement et les processus d'évaluation pour les personnes en situation de handicap grâce au Programme fédéral de stages pour les Canadiens en situation de handicap.

