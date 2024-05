Confirmation par les États-Unis de la nomination de Robert Gioia comme commissaire de la CMI





WASHINGTON, 22 mai 2024 /CNW/ - La Commission mixte internationale (CMI) a le plaisir d'annoncer que la nomination de Robert Gioia aux fonctions de commissaire a été confirmée par le Sénat américain.

Chef de file communautaire de longue date dans la région de Buffalo-Niagara (État de New York), M. Gioia a dirigé plusieurs organismes communautaires dans les transports, l'enseignement et le développement. Il a passé 16 ans à la présidence du conseil de la Fondation John R. Oishei, une organisation philanthropique ayant pour vocation de promouvoir la sécurité des quartiers, une éducation saine et le développement régional dans huit comtés de l'ouest de New York. En outre, il préside actuellement la Great Lakes Health, une organisation sans but lucratif axée sur la prestation de soins de santé de qualité plus accessibles. Il est également président du Buffalo Center for the Arts & Technology ainsi que membre du conseil d'administration de l'Université Daemen (New York).

Par le passé, M. Gioia a été président de la Niagara Frontier Transportation Authority, où il a supervisé le parachèvement de travaux de 120 millions de dollars à l'aéroport international de Buffalo-Niagara. Il a aussi été président de l'Erie Canal Harbor Development Corporation où il a supervisé la revitalisation du front de mer de Buffalo ; président de la Martin House Restoration Corporation ; administrateur de l'Université St. Lawrence et président de la Community Foundation for Greater Buffalo, de même que président du conseil d'administration du Buffalo Philharmonic Orchestra.

M. Gioia a eu une longue carrière dans le monde des affaires. Il s'est uni à ses frères pour diriger la Gioia Macaroni Company en 1970, puis vice-président de Red Wing Foods avant de devenir directeur d'une firme d'acquisition d'actions respectée, Food Group of Strategic Investments and Holdings, Inc.

En vertu de l'article XII du Traité des eaux limitrophes, le document fondateur de la Commission, et à l'instar de toutes celles et de ceux qui l'ont précédée depuis 1909, M. Gioia s'est solennellement engagé à s'acquitter fidèlement et impartialement des fonctions qui lui seront imposées aux termes de ce traité.

22 mai 2024

