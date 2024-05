OUVERTURE DU VIEUX CARRÉ - LE NOUVEAU BAR À COCKTAILS DU GROUPE LA TANIÈRE





QUÉBEC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le 23 mai prochain, le Vieux Carré , nouveau bar à cocktails du Groupe la Tanière , ouvrira ses portes. Situé au 36 ½ rue Saint-Pierre à Québec, à la même adresse que deux des trois autres établissements du Groupe la Tanière (qui comprend les restaurants Légende , l'Orygine et Tanière3 ), le lieu peut accueillir jusqu'à 20 places intérieures. Durant la saison estivale, le Vieux Carré propose l'une des plus belles terrasses de la cité avec une vue imprenable sur la Place de Paris et le fleuve Saint-Laurent.

LE LIEU

Enfin, nous retrouvons, à deux pas de la Place Royale et du Petit Champlain, un bar à cocktails de style "lounge" où, dans une ambiance feutrée, intime et chaleureuse, il est possible à tous de s'arrêter un moment pour profiter d'un verre. Du jeudi au dimanche, dès 16h jusqu'au 24 juin et ouvert ensuite du mardi au dimanche, dès 13h, le Vieux Carré, accueille sa clientèle jusqu'à 1h du matin. Le bar permettra également aux convives des restaurants du Groupe la Tanière de compléter leur expérience en y débutant ou finissant leur soirée.

LES COCKTAILS & PLATS

Retrouvez au menu du Vieux Carré une sélection de 20 cocktails et mocktails signature exclusivement conçus par l'équipe chevronnée et créative de barmans, accompagnée d'une vaste sélection d'alcools, bières, cidres et spiritueux mettant en valeur de nombreux produits du Québec. Sous la direction de Philippe Veilleux, directeur de salle copropriétaire du restaurant l'Orygine, "on y retrouve une approche qui met l'accent sur l'hospitalité et l'art des cocktails classiques fait avec le souci du détail et notre touche locale habituelle qui sauront plaire tant aux connaisseurs qu'aux nouveaux amateurs".

Pour compléter cette offre, une douzaine de plats dont, entre autres, des huîtres, un tartare et un sandwich cubano, sont signés par la chef Sabrina Lemay, copropriétaire du restaurant l'Orygine. Ce sont des plats tout en fraîcheur, savoureux et de partage, inspirés par une cuisine en toute simplicité, de proximité et de terroir.

D'OÙ VIENT LE NOM?

Le Vieux Carré fait écho à un cocktail du même nom originellement de la Louisiane, tout en faisant référence au carré de la Place de Paris. Le lieu rend hommage aux origines, à l'héritage du territoire de la Nouvelle-France et à la riche histoire du quartier. Le bar désire également jeter un regard créatif et dynamique sur les classiques et les normes.

"Ici, l'espace d'un moment, on oublie terres hostiles, misères et épidémies. Une seule devise fait la loi: fraterniser, festoyer et se réchauffer le coeur et l'âme pour oublier les rigueurs de l'hiver et les tracas de la survivance."

[Jacques Boisdon - 1?? aubergiste de Québec, 1648]

À PROPOS DU GROUPE LA TANIÈRE

Entreprise familiale, originairement fondée par Laurier Therrien en 1977, le Groupe la Tanière, maintenant dirigé par Frédéric Laplante et Karen Therrien, est un véritable pionnier de la cuisine boréale qui a su réinventer, en près de 50 ans d'existence, une approche avant-gardiste et sensorielle de l'expérience gastronomique. Fiers de leur riche héritage, les quatre restaurants comprenant Légende, l'Orygine, Tanière3 et désormais, Vieux Carré valorisent les producteurs locaux pour mettre en lumière le terroir et le savoir-faire d'ici. L'art de la table et de l'hospitalité, le souci du détail et la créativité culinaire sont au coeur de leur identité tout en permettant à chacun des quatre lieux signature d'exprimer leur personnalité propre, à l'image des chefs et directeurs de salle, tous copropriétaires, qui interprètent à leur manière l'essence de la cuisine québécoise contemporaine.

