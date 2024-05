LILYSILK triomphe avec trois victoires à de prestigieux prix internationaux de beauté et de soins capillaires 2024





Réputée pour son luxe, son innovation et sa durabilité, LILYSILK remporte les plus grands honneurs de trois grands prix de beauté en 2024

NEW YORK, 22 mai 2024 /CNW/ - Dans une démonstration importante de son engagement envers l'excellence et le développement durable, LILYSILK, la marque de soie de premier plan au monde, qui a pour mission d'inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, a remporté les prix les plus prestigieux de trois concours de beauté et de soins capillaires réputés en avril : Marie Claire UK 2024 Hair Awards, BELLA's 2024 Beauty Awards et WOMAN&HOME 2024 Hair Health Awards. Ces distinctions soulignent le dévouement de la marque envers les produits de soie novateurs de haute qualité qui répondent aux besoins précis des consommateurs modernes.

LILYSILK fêtée à Marie Claire UK

Lors de la remise des prix Marie Claire UK 2024 Hair Awards, LILYSILK a été récompensée deux fois, d'abord avec le prix Best Heatless Curlers Award pour son casque de curling en soie sans chaleur et son ensemble Scrunchie novateurs, reconnus pour leur prix abordable et leur efficacité dans la création de styles durables. « Je n'avais jamais essayé ce type de curler sans chaleur. Il s'est avéré étonnamment facile à utiliser, a déclaré Valeza Bakolli, rédactrice en chef, Achats junior de Marie Claire UK. » Elle a également fait l'éloge de la conception rembourrée du produit qui apporte un grand confort pendant le sommeil.

De plus, LILYSILK a obtenu une distinction hautement recommandée dans la catégorie Best Hair Accessory pour les Scrunchies en soie La Terra, reconnus pour leur impact novateur et durable sur l'industrie de la beauté.

La marque a obtenu une autre distinction aux prix BELLA's Beauty Awards

Renforçant ainsi davantage sa stature au sein de l'industrie, LILYSILK a reçu la distinction « Coolest Tools » des prix BELLA's Beauty Awards 2024 pour ces deux mêmes produits, casque de curling en soie sans chaleur et ensemble Scrunchie. Décrit par les juges de BELLA comme étant « l'un des meilleurs produits de beauté qui valent le temps et l'argent », ce prix met en lumière la polyvalence et l'efficacité du produit et en fait un accessoire incontournable qui s'aligne sur les tendances actuelles en matière de pratiques de beauté plus saines et durables.

L'excellence de LILYSILK reconnue par WOMAN&HOME

Les prix Hair Health Awards 2024 de WOMAN&HOME ont reconnu le Bonnet de nuit en soie polyvalent de LILYSILK comme étant le meilleur produit pour prévenir la cassure des cheveux, notant son efficacité à protéger la coiffure pendant la nuit grâce à sa composition luxueuse en 100 % en soie de mûrier.

« Nous sommes ravis de recevoir ces prix prestigieux, qui soulignent notre dévouement à offrir une qualité et un savoir-faire exceptionnels, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Nous sommes impatients de poursuivre notre parcours d'innovation et de développement durable, en offrant des expériences de luxe inégalées à nos précieux clients dans le monde entier. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417957/LILYSILK_Heatless_Silk_Curling_Headband_And_Scrunchie_Set_selected_Marie.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417958/LILYSILK_Heatless_Silk_Curling_Headband_And_Scrunchie_Set_named_Coolest.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417959/LILYSILK_Multi_Use_Silk_Tie_Bonnet_awarded_Woman_Home_2024_Health_Hair.jpg

SOURCE LILYSILK

22 mai 2024 à 11:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :