2 décès au cours des derniers jours dans le secteur de la signalisation routière - L'hécatombe doit cesser, le gouvernement doit agir





MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Deux signaleurs routiers ont perdu la vie au cours des derniers jours sur des chantiers routiers. Le Syndicat des Métallos offre ses sympathies aux familles et aux proches des deux travailleurs décédés tragiquement. Les Métallos demandent de toute urgence une rencontre avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour discuter de la sécurité sur les chantiers routiers.

«?L'été n'est même pas encore commencé et il y a déjà deux morts qui s'ajoutent aux 19 décès survenus au cours des 16 dernières années. Nous avons formulé en avril plusieurs recommandations pour redresser la situation et sécuriser le travail des signaleurs. Le gouvernement n'y a pas donné de suite. Québec doit agir rapidement pour mettre de l'ordre dans l'industrie de la signalisation?», tonne la présidente de la section locale 9005 représentant les travailleur.euse.s de la signalisation routière, Nathalie Perron.

Le premier accident est survenu sur la route 195 dans le Bas-Saint-Laurent le 16 mai dernier, causant la mort d'un travailleur du ministère des Transports dans la soixantaine. Le deuxième est survenu hier sur l'autoroute 20 dans la région de Chaudière-Appalaches, entre Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-Jean-Port-Joli, entraînant le décès d'un travailleur de la signalisation de 54 ans. «?C'est une immense tristesse pour tous les travailleur.euse.s de la signalisation routière. Nous tenons à offrir nos sympathies aux deux familles, à leurs proches et à leurs collègues?», souligne Nathalie Perron.

Le Syndicat des Métallos a lancé récemment une ligne de dénonciation au sujet de la conformité et de la sécurité des chantiers routiers. Tous les citoyen.ne.s qui constatent des situations potentiellement dangereuses sont invités à contacter le 1-833-428-1608.

«?Des travailleur.se.s paient de leur vie parce que les chantiers ne sont pas sécuritaires. Il faut redresser la situation rapidement. Avec 21 décès depuis 2008 et un nombre de lésions professionnelles qui a quadruplé entre 2016 et 2022, on ne peut pas dire que c'est le fruit d'un hasard. Une action est nécessaire pour redresser la situation?», ajoute le représentant syndical des Métallos, Martin L'Abbée.

Le Syndicat mise entre autres sur une certification des agences de signalisation, l'inspection de la conformité des chantiers ainsi que des agences et une formation plus complète des travailleur.euse.s de la signalisation. «?Lorsqu'un travailleur perd la vie, c'est un drame humain terrible. L'accumulation de tels drames doit faire prendre conscience au gouvernement et à tous les acteurs impliqués de l'urgence d'une action concertée majeure pour restaurer la sécurité des travaux de signalisation routière. Il en va de la vie des travailleurs et travailleuses et des usagers de la route?», ajoute Nathalie Perron.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60?000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

22 mai 2024 à 11:18

