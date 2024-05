Deux millions de personnes âgées au Canada sont admissibles au Régime canadien de soins dentaires





TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada franchit de nouvelles étapes pour rendre les soins buccodentaires plus accessibles et plus abordables au Canada. Cette semaine, deux millions de personnes âgées canadiennes auront été approuvées pour recevoir une couverture sous le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) et pourront obtenir les soins dentaires dont elles ont besoin.

À ce jour, plus de 90 000 personnes âgées ont pu recevoir des soins de la part des fournisseurs participants. Pour certaines personnes âgées, c'est la première fois qu'elles voient un fournisseur de soins buccodentaires depuis des décennies. Si les personnes admissibles aux services n'ont pas encore de fournisseur de soins buccodentaires, elles peuvent consulter l'outil de recherche de fournisseurs du RCSD de la Sun Life pour trouver un fournisseur de soins buccodentaires dans leur communauté.

Les personnes âgées de 65 ans et plus qui n'ont pas accès à une assurance dentaire et dont le revenu familial net rajusté est inférieur à 90?000 dollars peuvent présenter une demande de participation au RCSD. En juin, les demandes seront élargies aux adultes bénéficiant d'un crédit d'impôt pour personnes handicapées valide et aux enfants de moins de 18 ans, ce qui rendra les soins buccodentaires plus abordables et plus accessibles pour de nombreux autres résidents canadiens.

Près de 10?000 fournisseurs de soins buccodentaires offrent actuellement un large éventail de services aux patients couverts par le RCSD. Il s'agit notamment de dentistes et de spécialistes dentaires, d'hygiénistes dentaires indépendants et de denturologistes. Nous remercions tous les fournisseurs participants pour leur soutien au RCSD et pour le rôle important qu'ils jouent en contribuant à l'amélioration des résultats en matière de santé au Canada.

Les clients du RCSD devraient toujours demander au fournisseur de soins buccodentaires s'il participe au RCSD avant de prendre rendez-vous. À compter du 8 juillet, les fournisseurs de soins buccodentaires pourront facturer directement à la Sun Life les services fournis sur la base d'une demande de règlement, sans s'inscrire officiellement au RCSD. Cela signifie que les clients pourront consulter le fournisseur de soins buccodentaires de leur choix, à condition que celui-ci accepte de facturer directement à la Sun Life les services fournis dans le cadre du régime.

En fonction des revenus de leur ménage, les clients du RCSD pourraient avoir à payer une quote-part, ainsi que des frais supplémentaires, selon les services reçus. Avant de recevoir des services, les clients du RCSD doivent confirmer le montant qui n'est pas couvert par le RCSD et qu'ils devront payer directement à leur fournisseur. Les clients du RCSD ne doivent pas payer le montant total et demander un remboursement à la Sun Life, car cela n'est pas possible.

Les soins buccodentaires sont des soins de santé. Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de ses dents et payer ses factures. Le RCSD va contribuer à rendre les soins dentaires plus abordables pour près de neuf millions de personnes au Canada qui, selon les estimations, n'ont pas de couverture à l'heure actuelle.

«?De nouvelles étapes sont franchies aujourd'hui en matière de soins buccodentaires, avec deux millions de personnes âgées admises à recevoir une couverture dentaire de qualité dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires et près de dix mille fournisseurs de soins buccodentaires participants. Pendant des décennies, de nombreuses personnes au Canada n'ont pas pu recevoir les soins dentaires dont elles avaient besoin et qu'elles méritaient, car elles étaient aux prises avec le coût de la vie. À mesure que le nombre de fournisseurs de soins buccodentaires participants augmente, un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens bénéficieront d'une meilleure santé buccodentaire et d'une meilleure santé en général.?»

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Beaucoup trop de Canadiennes et de Canadiens ne reçoivent pas les soins dentaires dont ils ont besoin. C'est pourquoi nous avons mis en place le Régime canadien de soins dentaires, un développement transformateur du filet de sécurité sociale du Canada. Ce régime vise à s'assurer que chaque personne reçoit les soins dentaires dont elle a besoin. D'ici l'année prochaine, les soins dentaires de neuf millions de personnes non assurées au pays seront couverts. C'est ce que nous entendons par équité. »

L'honorable Chrystia Freeland

Vice-première ministre du Canada et ministre des Finances

«?Je tiens à remercier les Canadiennes et les Canadiens d'avoir adhéré à l'approche progressive du déploiement de la plus importante mesure de bien public de notre histoire. Dans environ un mois, les personnes en situation de handicap et les enfants admissibles pourront également déposer leur demande d'adhésion en ligne au Régime canadien de soins dentaires. Des dizaines de milliers de personnes au Canada ont déjà reçu les soins buccodentaires dont elles avaient besoin dans le cadre de ce régime. Avec l'adhésion des enfants et des personnes en situation de handicap le mois prochain, nous veillons à ce que chacun reçoive les soins dont il a besoin.?»

L'honorable Terry Beech

Ministre des Services aux citoyens

«?Grâce aux fournisseurs de soins buccodentaires de tout le pays et à l'engagement du gouvernement du Canada, plus de deux millions de personnes âgées ont déjà été approuvées pour une couverture et sont maintenant admissibles à recevoir des soins dentaires. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec un plus grand nombre de fournisseurs de soins buccodentaires, alors que nous travaillons à la réalisation de notre objectif d'aider les Canadiennes et les Canadiens à avoir accès à des soins buccodentaires abordables.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

«?Il est formidable de constater que des milliers de personnes au Canada ont commencé à recevoir les soins buccodentaires dont elles ont besoin. Il est rassurant de savoir que les Canadiennes et les Canadiens ont accès à des soins et que leur sourire est plus éclatant. Ensemble, avec le gouvernement du Canada, nous nous engageons à faire en sorte que le Régime canadien de soins dentaires continue d'être une réussite.?»

Dave Jones

Président, Sun Life Health

Le Budget de 2023 a annoncé un investissement de 13 milliards de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-24, et de 4,4 milliards de dollars en continu, pour mettre en oeuvre le Régime canadien de soins dentaires (RCSD). Le gouvernement s'est également engagé à dépenser 250 millions de dollars sur trois ans à partir de 2025-26, et 75 millions de dollars en continu, pour créer le Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB).





Le gouvernement du Canada continue d'augmenter les possibilités d'accès aux soins buccodentaires. Ce mois-ci, le gouvernement a lancé le Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB), qui permettra de réduire davantage les obstacles qui empêchent les Canadiennes et les Canadiens d'accéder aux soins buccodentaires, y compris dans les communautés rurales et éloignées. Le premier appel de propositions soutiendra des projets soumis par des établissements de formation en soins buccodentaires.





continue d'augmenter les possibilités d'accès aux soins buccodentaires. Ce mois-ci, le gouvernement a lancé le Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB), qui permettra de réduire davantage les obstacles qui empêchent les Canadiennes et les Canadiens d'accéder aux soins buccodentaires, y compris dans les communautés rurales et éloignées. Le premier appel de propositions soutiendra des projets soumis par des établissements de formation en soins buccodentaires. La participation des fournisseurs au RCSD est volontaire. Les fournisseurs de soins buccodentaires qui sont admissibles à la participation et qui peuvent facturer les services sont les suivants : dentistes denturologistes hygiénistes dentaires spécialistes dentaires





Santé Canada collabore avec les provinces et les territoires en ce qui concerne leurs services de soins buccodentaires publics, y compris la coordination des prestations entre le RCSD et les programmes provinciaux et territoriaux financés publiquement. Chaque fiche d'information provinciale ou territoriale est disponible sur Canada.ca.

