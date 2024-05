La Chambre de commerce d'Ottawa dévoile un plan d'action transformateur pour le centre-ville d'Ottawa





OTTAWA, 22 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce d'Ottawa, en collaboration avec l'Institut urbain du Canada, est ravie d'annoncer aujourd'hui une initiative historique qui promet de révolutionner le centre-ville d'Ottawa et de la région tout entière.



Le Plan d'action pour le centre-ville d'Ottawa a pour ambition de re-imaginer et de rajeunir le centre-ville d'Ottawa, en le rendant plus diversifié, plus résilient et plus dynamique pour les générations et les défis à venir.

Il plan prévoit notamment que le centre-ville d'Ottawa accueillera 40 000 nouveaux résidents et créera 50 000 emplois d'ici à 2034, transformant ainsi le paysage urbain en un pôle d'activité et d'innovation. Le plan propose la création d'un fonds commun d'une dotation de 500 millions de dollars destiné à lancer une série de projets catalyseurs, notamment des améliorations significatives du domaine public de Sparks Street et de ByWard Market, ainsi que la création d'un nouveau quartier d'incubation d'entreprises et d'un corridor artistique et culturel.

« Plus qu'un plan, il s'agit-là d'une renaissance pour le centre-ville d'Ottawa », a déclaré Sueling Ching, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce d'Ottawa. « En favorisant un environnement où l'on vit, travaille et joue, ce n'est pas seulement l'économie locale que nous stimulons, mais nous créons aussi un centre-ville culturellement riche, inclusif et accessible à tous. Et une capitale dont tous les Canadiens peuvent être fiers. »

Le plan d'action a été élaboré par l'Institut urbain du Canada, en partenariat avec la ville d'Ottawa, Tourisme Ottawa, Invest Ottawa, BOMA Ottawa et la Commission de la capitale nationale. « Notre approche collaborative garantit que la transformation du centre-ville d'Ottawa répond non seulement aux besoins économiques et culturels actuels, mais ouvre également la voie aux besoins des générations futures », a précisé Brendan McGuinty, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Ottawa.

Au fur et à mesure de sa mue, le centre-ville d'Ottawa servira de modèle de rénovation urbaine, illustrant le pouvoir de l'investissement stratégique et de la collaboration communautaire dans la construction d'un centre ville prospère et dynamique. La Chambre de commerce d'Ottawa invite les résidents, les entreprises et toutes les parties prenantes à rejoindre ce passionnant voyage visant à remodeler le coeur de notre capitale.

Les cinq premières actions immédiates :

Donner la priorité au logement : Rationaliser les processus afin d'augmenter le nombre de résidents dans les centres-villes grâce à une plus grande densité et à l'utilisation de terrains publics. Investir dans l'avenir : Mettre en place des mécanismes financiers pour l'investissement continu dans le centre-ville. S'attaquer au sans-abrisme, à la toxicomanie et à la santé mentale : Mettre en oeuvre des programmes ciblés avec un financement gouvernemental à plusieurs niveaux. Améliorer la mobilité régionale : Améliorer les options de transport en commun pour rendre le centre-ville plus accessible. Positionner le centre-ville au niveau national et international : Efforts de marketing pour stimuler l'activité économique et améliorer l'image du centre-ville.



« La revitalisation du centre-ville d'Ottawa est un exemple de la façon dont les villes peuvent tirer parti du potentiel de l'espace urbain pour relever les défis du XXIe siècle », a déclaré Mary Rowe, présidente-directrice générale de l'Institut urbain du Canada. « En mettant l'accent sur l'inclusivité, la résilience et les espaces publics dynamiques, Ottawa établit une norme en matière d'innovation urbaine. »

« Nous adoptons une approche ?Team Ottawa' pour notre centre-ville. En nous rassemblant en tant que communauté, nous ne nous contentons pas de revitaliser notre coeur de ville, mais semons également les graines d'un avenir dynamique et résilient pour tous les résidents d'Ottawa », a ajouté Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Annette Goerner, Directrice des relations publiques, spark*advocacy

[email protected] 613-818-6941

Contexte :

La Chambre de commerce d'Ottawa est la voix des entreprises et un partenaire économique clé dans la région de la capitale nationale. Notre mission est de cultiver une communauté d'affaires prospère de classe mondiale, Un modèle qui favorise la construction de villes abordables, inclusives et durables. Nous sommes les champions d'Ottawa en tant que meilleur endroit pour vivre, travailler, jouer, apprendre, découvrir et investir. Pour plus d'informations, consultez le site www.ottawabot.ca.

L'Institut urbain du Canada est une plateforme nationale où les décideurs politiques, les professionnels de l'urbanisme, les leaders civiques et commerciaux, les activistes communautaires et les universitaires peuvent apprendre, partager et collaborer les uns avec les autres d'un côté de l'océan à l'autre. Grâce à la recherche, à l'engagement et à la narration, la mission de l'IUC est de soutenir des villes dynamiques, équitables, où il fait bon vivre et résilientes au Canada. Pour plus d'informations, consultez le site https://canurb.org/.

22 mai 2024 à 11:05

