LA MAISON JEAN LAPOINTE S'ENGAGE DANS UNE CONVERSATION HONNÊTE





Démystifier la consommation et les substances auprès des 12 à 17 ans

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion de la fin de l'année scolaire, la Maison Jean Lapointe (MJL) déploie une importante offensive de sensibilisation et d'éducation auprès des jeunes de 12 à 17 ans : l'initiative TBH. Afin de poursuivre le dialogue avec les jeunes rencontré?e?s dans l'année et rejoindre ceux et celles qui n'auraient pas encore été exposé?e?s aux messages de prévention, l'initiative TBH, « To be honest » dans les codes langagiers de la cible, se veut le début d'une conversation honnête et sans tabou sur la consommation et les substances. L'objectif est de démystifier les substances et la consommation dans une langue propre aux jeunes afin de les aider à prendre des décisions éclairées.

Dans un sondage Léger mené par la Maison Jean Lapointe, 75 % des jeunes répondant?e?s ont exprimé le souhait d'obtenir davantage d'informations sur l'alcool et les autres substances. Avec 82 % des élèves du secondaire s'initiant à la consommation d'alcool avant l'âge de 17 ans (Statistique Québec, 2019), il est d'autant plus important qu'ils et elles disposent des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

« Grâce à notre expérience avec les jeunes, on sait qu'ils?elles entretiennent beaucoup de fausses croyances en ce qui concerne la consommation de substances et les risques qui y sont associés, soutient Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Pour répondre à toutes les questions des jeunes, nous avons mis toute notre expertise en prévention dans un tout nouveau site ludique adapté aux jeunes de 12 à 17 ans et des médias sociaux. »

L'initiative TBH, le « dealer » d'infos

Que ce soit de parler de cannabis, d'alcool, mais également de GHB et d'opioïdes, l'approche de prévention de la Maison Jean Lapointe est basée sur la réduction des risques. La stratégie est d'informer les jeunes pour les aider à prendre les bonnes décisions, de les sensibiliser et de les outiller.

L'initiative offre des informations complètes sur les substances, en plus d'offrir une présence aux jeunes qui le désirent sous forme de clavardage et sur les médias sociaux (TikTok, Instagram et YouTube). Sur le site, on retrouve toutes les informations et des ressources additionnelles, comme Drogue : aide et référence. Pour découvrir l'initiative, rendez-vous au www.tbhonnete.ca.

La prévention des dépendances chez les jeunes, de nouveaux enjeux

La popularité des wax pens auprès des jeunes ne cesse d'augmenter. Cette forme de cigarette électronique contient des concentrations en THC pouvant atteindre jusqu'à 98 %. Il est impossible pour les jeunes de connaître le contenu exact des wax pens, ils?elles s'exposent ainsi à des risques pour la santé qui sont encore trop peu documentés.

« Certains jeunes ont des habitudes de consommation qui peuvent être associées à des risques pour la santé et on sait qu'ils?elles ont souvent des questions liées à leur propre consommation et, par exemple, le consentement ou les mélanges de substances. De plus, plusieurs jeunes entretiennent des fausses croyances sur les substances, comme « on ne peut pas devenir dépendant au cannabis », souligne Anne Elizabeth Lapointe. On aborde tous ces éléments en étant au fait des tendances de consommation chez les jeunes. C'est ce qui donne tout son sens à notre travail. »

Depuis 2004, les programmes de prévention de la Maison Jean Lapointe ont rejoint plus de 1,1 million de jeunes avec les activités sur l'alcool et les autres substances, les jeux d'argent et l'hyperconnectivité. C'est plus de 800 000 jeunes sensibilisé?e?s grâce à des ateliers sur l'alcool et les autres substances seulement. La Maison Jean Lapointe offre six ateliers pour les jeunes, une conférence pour les parents, en plus d'un programme d'intervention en milieu scolaire.

L'initiative TBH a été rendue possible grâce au soutien financier de la Fondation Jean Lapointe.

À propos de La Maison Jean Lapointe

La Maison Jean Lapointe est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes par le traitement, la prévention, le soutien et le partage des connaissances en matière de substances et de dépendances. À ce jour, ce sont plus de 40 000 personnes qui ont reçu l'aide de la Maison, et plus de 1,1 million de jeunes qui ont été sensibilisés aux risques liés à la consommation de toutes substances. www.maisonjeanlapointe.org

INFORMATIONS

Initiative TBH www.tbhonnete.ca

Trousse média

SOURCE La Maison Jean Lapointe

22 mai 2024 à 10:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :