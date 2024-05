Le gouvernement du Canada, le CRITUC et la Ville de Sarnia soutiennent un projet de planification de la transition vers des autobus de transport en commun à zéro émission





SARNIA, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Les collectivités de tout le pays élaborent des stratégies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en diminuant les émissions de carbone provenant des transports en commun.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Mike Bradley, maire de Sarnia, et Josipa Petrunic, président-directeur général du Consortium de recherche et d'innovation sur le transport urbain du Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement combiné de 188 116 $ pour l'élaboration d'un plan de transition vers un parc d'autobus de transport en commun à zéro émission à Sarnia. Les travaux entrepris par le CRITUC s'appuient sur les objectifs définis dans le plan d'action sur les changements climatiques de Sarnia et se concentreront sur l'examen des avantages économiques, technologiques et environnementaux de l'électrification du parc de véhicules, tout en permettant de définir les risques et les principaux obstacles.

En investissant dans l'électrification des réseaux de transport en commun du Canada, le gouvernement du Canada met à la disposition des collectivités de tout le pays des moyens de transport propres et abordables, ce qui stimule l'économie de notre pays et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Cette collaboration avec Sarnia et le CRITUC souligne l'engagement de notre gouvernement en faveur d'une transition vers des transports durables et de la préservation de l'environnement pour les générations futures. Nous sommes fiers de soutenir ces projets importants qui contribuent à jeter les bases d'un déploiement réussi de services de transport en commun propres dans les collectivités de tout le Canada. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Alors que nous nous efforçons d'atteindre les objectifs définis dans notre plan d'action sur les changements climatiques, nous voulons nous assurer que les initiatives écologiques cruciales progressent d'une manière bien pensée et qu'elles profitent à la fois aux contribuables et à l'environnement d'une manière durable. L'élaboration d'une stratégie de mise en oeuvre constituera un grand pas en avant, que nous ne pourrions pas franchir sans le soutien de nos partenaires du gouvernement du Canada et du CRITUC. »

Mike Bradley, maire de Sarnia

« La transition vers un réseau de transport en commun à faible émission de carbone à Sarnia ne se limite pas à la réduction des émissions : il s'agit d'investir dans l'avenir de la collectivité. Sarnia est déjà un chef de file dans le domaine de l'hydrogène. Maintenant, en adoptant des solutions de transport en commun durables, Sarnia ne protège pas seulement l'environnement, mais favorise aussi la croissance économique et se joint à une révolution montante dans le domaine de la mobilité urbaine. Le CRITUC et la Ville de Sarnia partagent une même vision du progrès, et nous sommes fiers de tracer la voie vers un avenir plus propre et plus vert. »

Josipa Petruni?, PDG, Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 150 493 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La Ville de Sarnia fournit 37 623 $.

investit 150 493 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La fournit 37 623 $. Sarnia Transit fournit des transports en commun à la fois dans la ville de Sarnia et dans le village indépendant de Point Edward , en Ontario .

, en . Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de soutenir le secteur canadien de la fabrication. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission.

, qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission. Le FTCZE complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Dans le cadre d'une entente avec le CRITUC, le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars, par l'entremise du FTEZ sur cinq ans, pour aider les exploitants d'autobus urbains à terminer les travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars, par l'entremise du FTEZ sur cinq ans, pour aider les exploitants d'autobus urbains à terminer les travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. La mission du CRITUC est de soutenir la commercialisation des technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie. Ces projets contribuent à une conception innovante de l'écosystème de mobilité intelligente à faible émission de carbone du Canada .

