Segic et Venngo s'associent pour enrichir le Marketplace des avantages de Segic avec un nouveau programme de privilèges et de rabais !





BROSSARD, QC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Segic, leader reconnu en gestion intégrée des avantages collectifs et individuels via sa plateforme SaaS, annonce fièrement son partenariat stratégique avec Venngo, pionnier des programmes de rabais et de privilèges pour les groupes en Amérique du Nord. Cette collaboration permet d'offrir un accès exclusif à des économies substantielles chez des milliers de marques reconnues et de commerces locaux.

Venngo offre une multitude de réductions réparties en 10 catégories principales, ce qui permet aux membres de réaliser d'importantes économies tout en stimulant les ventes pour les marques partenaires. Le partenariat vise à améliorer l'offre de Segic en intégrant des rabais et privilèges exclusifs dans son Marketplace, augmentant ainsi le bien-être quotidien des membres et de leurs familles.

« L'ajout de Venngo enrichit notre Marketplace d'une gamme étendue de rabais exclusifs, couvrant de l'habillement aux voyages, exclusivement disponibles pour nos membres », explique Danny Boulanger, Président et directeur général de Segic. « Cette extension renforce notre vision de proposer un Marketplace global et proactif, apportant une valeur ajoutée inestimable. »

Sally Benn, Vice-Présidente principale, Clients Groupe chez Venngo, partage son enthousiasme : « Cette collaboration nous permet de fusionner nos ressources avec Segic pour offrir un éventail encore plus large de rabais dans des secteurs variés comme la mode, l'électronique, et les voyages, tout en améliorant l'expérience utilisateur grâce à notre plateforme accessible sur mobile et en ligne. »

À propos de Segic

Segic est une plateforme SaaS innovante qui transforme la gestion des avantages collectifs et individuels. Elle offre une administration simplifiée et optimisée, renforçant l'attractivité des employeurs et la fidélisation des talents grâce à une approche personnalisée.

Découvrez notre Marketplace des avantages sur Segic

À propos de Venngo

Venngo est un leader dans la fourniture de programmes de rabais pour les groupes privés en Amérique du Nord, offrant un accès à des économies chez des milliers de grandes marques et boutiques locales. Notre plateforme offre une multitude de réductions réparties en 10 catégories principales, facilitant des économies significatives pour les consommateurs, augmentant les ventes pour les marques.

Pour en savoir plus, visitez Venngo

Contacts pour les médias

Segic : Danny Boulanger, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 880-7704

Sally Benn, Vice-Présidente principale, Gestion des Clients Groupe : [email protected], Téléphone : 416-433-3951

SOURCE SEGIC

22 mai 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :