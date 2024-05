Inforoute Santé du Canada inaugure son Centre d'innovation clinique en santé numérique





TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) est fière d'annoncer l'inauguration de son Centre d'innovation clinique en santé numérique (CICSN). Aligné sur les objectifs stratégiques de la Feuille de route commune de l'interopérabilité pancanadienne, le CICSN souhaite interagir activement avec les leaders cliniques et ainsi accélérer l'adoption de l'interopérabilité.

Un centre transformateur pour l'innovation clinique

En faisant progresser l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de différents systèmes de santé numériques de communiquer, d'échanger et d'utiliser facilement des données de santé personnelles de manière sécurisée, nous permettons aux soignants d'accéder à des renseignements complets sur les patients au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Cela permet de prendre des décisions plus éclairées, de réduire le fardeau administratif et, au bout du compte, d'améliorer la santé des Canadiens. En mettant l'accent sur l'interopérabilité, le CICSN est appelé à jouer un rôle crucial dans la transformation du réseau de la santé du pays.

Le CICSN entreprendra plusieurs activités dès 2024, à commencer par celles-ci :

la Subvention d'innovation pour les soins connectés destinée aux leaders cliniques

la Bourse d'innovation pour les soins connectés destinée aux étudiants cliniciens

Le Centre vise à favoriser une culture de l'innovation et de la collaboration chez les leaders cliniques afin de stimuler l'innovation et l'amélioration continue dans la prestation des soins. Cette initiative profitera non seulement aux patients et aux soignants, mais elle vise également à faire du Canada un chef de file mondial de l'innovation et de l'interopérabilité en santé numérique.

« En tirant parti de l'expertise et des connaissances des leaders cliniques, le CICSN contribuera à faire en sorte que les solutions de santé numériques soient adaptées aux besoins des soignants de première ligne et, ainsi, améliorent les soins aux patients pour les prochaines années », affirme le Dr Rashaad Bhyat, responsable principal, Liaison avec les cliniciens, Soins connectés chez Inforoute Santé du Canada.

La Subvention d'innovation pour les soins connectés, accélérateur de leadership clinique

Parallèlement au lancement du CICSN, nous avons le plaisir d'annoncer sa première initiative : la Subvention d'innovation pour les soins connectés.

Inforoute appuie les leaders cliniques d'un bout à l'autre du pays dont les initiatives locales innovatrices visent à faire progresser l'interopérabilité de la santé numérique et à améliorer les soins connectés pour les patients et les soignants. Les candidats retenus pourraient recevoir jusqu'à 50 000 $ par projet.

« Une main-d'oeuvre en santé bien soutenue et qualifiée contribue à la pérennité et à la résilience globales du réseau de la santé. En investissant dans nos leaders cliniques, nous renforçons l'épine dorsale de notre infrastructure de soins de santé, en veillant à ce qu'elle puisse s'adapter efficacement à l'évolution des besoins en santé », déclare Abhi Kalra, vice-président exécutif, Soins connectés chez Inforoute Santé du Canada.

Les leaders cliniques admissibles qui aimeraient demander la Subvention d'innovation pour les soins de santé peuvent se renseigner ici. Les demandes seront acceptées du 22 mai au 5 juillet 2024.

À la fin de l'été, le CICSN lancera également la Bourse d'innovation pour les soins connectés, qui est destinée aux étudiants cliniciens dont les projets inventifs en interopérabilité de la santé numérique sont alignés sur les objectifs stratégiques de la Feuille de route.

Pour en savoir plus sur le CICSN et ses prochaines initiatives, consultez la page suivante : www.infoway-inforoute.ca/fr.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats de tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient.

Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral et rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société (les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada). Inforoute est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés, tous des experts dans leur domaine respectif, notamment les soins de santé, l'administration, la technologie de l'information et la protection des renseignements personnels.

Visitez-nous en ligne au www.infoway-inforoute.ca/fr.

