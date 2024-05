Les solutions d'EDC ont facilité 131,4 milliards de dollars d'activités liées au commerce de plus de 27 000 entreprises canadiennes





EDC publie ses résultats de 2023 et ses progrès en matière de principes ESG dans son tout dernier rapport annuel intégré

OTTAWA, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Exportation et développement Canada (EDC) a publié son rapport annuel intégré pour 2023, lequel détaille comment la Société a aidé ses clients à survivre dans un environnement économique mondial complexe, augmenté son soutien aux moyennes entreprises canadiennes et renforcé sa présence sur les principaux marchés de l'Indo-Pacifique, sans délaisser ses engagements pour un avenir plus durable et plus inclusif.

Le rapport est accompagné de divulgations complémentaires sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), à savoir la divulgation de 2023 liée au climat, la divulgation de 2023 liée aux droits de la personne, le rapport sur les retombées des obligations durables en 2023 et l'index du contenu des normes de la Global Reporting Initiative pour 2023.

« Les exportateurs canadiens ont fait preuve de résilience face à l'inflation, à l'augmentation des taux d'intérêt, aux conflits mondiaux actuels et au ralentissement de la demande intérieure », a indiqué Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d'EDC. « Malgré ces difficultés, nos clients se sont montrés déterminés à faire prospérer leurs entreprises par-delà nos frontières en tirant parti des nombreuses occasions de croissance internationale qui se sont offertes à eux. EDC est restée tout ce temps fidèle à leurs côtés. »

En 2023, EDC a fourni des solutions financières et des produits du savoir à plus de 27 000 clients, la grande majorité étant des petites et moyennes entreprises. EDC a facilité un total de 131,4 milliards de dollars en exportations, en investissements à l'étranger et en activités de développement du commerce, dont 27,7 milliards en activités facilitées sur les marchés émergents. En aidant ses clients, EDC a contribué à créer plus de 520 000 emplois sur le sol canadien et à générer 94,4 milliards de dollars du PIB.

« L'année 2023 a été éprouvante pour de nombreuses entreprises. Nous nous sommes donc efforcés de pourvoir les entreprises canadiennes en capacité de risque, en liquidités et en capital-développement pour leur permettre de surmonter les incertitudes et de saisir les occasions de croissance », a expliqué Scott Moore, vice-président directeur et chef de la direction financière.

En 2023, EDC a enregistré un bénéfice net de 450 millions de dollars, contre 1,2 milliard de dollars en 2022. Cette baisse est essentiellement due à l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur et aux provisions pour pertes de crédit et aux pertes latentes sur les instruments financiers inscrits à leur juste valeur. « Malgré un environnement externe hostile, nous avons généré un revenu net de 1,6 milliard de dollars en 2023 contre 1,5 milliard en 2022, et ce, grâce à l'augmentation de la taille moyenne du portefeuille de prêts d'EDC », a ajouté M. Moore.

Stimuler la croissance des moyennes entreprises

Au cours de l'année, EDC a avancé dans la mise en oeuvre de sa stratégie 2030 en misant particulièrement sur le développement du segment des moyennes entreprises, moteur de la croissance du commerce au Canada.

En plus d'avoir établi des liens avec plus de 1 200 entreprises moyennes, soit 6 % de plus qu'en 2022, EDC a permis aux exportateurs de recevoir rapidement le financement accordé par leurs prêteurs en collaborant avec des institutions financières partenaires pour améliorer son Programme de prêts à l'expansion internationale (PPEI). Pour compléter ses investissements dans le secteur privé, EDC a augmenté sa contribution dans le cadre du Programme d'investissement de contrepartie, passant d'une limite de 5 millions de dollars en capitaux en 2022 à un plafond de 25 millions en 2023. En outre, ses clients du segment des moyennes entreprises n'ont pas cessé de recevoir le soutien sans faille de la Société, notamment sous forme de solutions financières, de produits du savoir et de réseaux de relations, pour parvenir à réduire les risques et à conquérir de nouveaux marchés étrangers.

Accroître notre présence en Indo-Pacifique

En 2023, EDC a ouvert de nouvelles représentations à Jakarta (Indonésie) et à Séoul (Corée du Sud), et intégré de nouveaux employés à ses succursales de l'Indo-Pacifique, dont celle de Singapour. En 2024, EDC ouvrira de nouvelles représentations à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam), à Tokyo (Japon) et à Manille (Philippines).

« La région indo-pacifique regorge d'occasions pour les entreprises canadiennes, notamment dans les secteurs de l'infrastructure, des technologies propres, de l'agroalimentaire et de la fabrication de pointe, tout autant de secteurs relevant de leurs compétences, a affirmé Mme Lavery. En y ancrant leur présence internationale, les exportateurs canadiens seront plus à même de développer leurs entreprises et d'atteindre de nouveaux marchés, avec l'aide d'EDC, leur partenaire stratégique. »

Progresser dans notre engagement pour un avenir durable et inclusif

En 2023, EDC a lancé son Cadre de financement durable, qui définit son approche pour classer les transactions de financement direct dans la catégorie durable. Lors de la COP28, EDC s'est jointe aux membres fondateurs de la Net-Zero Export Credit Agencies Alliance (NZECA) de l'ONU pour contribuer à décarboner le commerce international et faciliter la prise d'actions collectives au sein des secteurs financiers privé et public.

En tant qu'acteur majeur du secteur financier des technologies propres au Canada, EDC a également atteint son objectif en matière de technologies propres avec deux ans d'avance en accordant un financement record de 12,2 milliards de dollars à 444 entreprises en 2023 - contre 8,8 milliards de dollars et 392 entreprises en 2022.

Fidèle à son engagement pour la diversité et l'inclusion, EDC n'a cessé de travailler à atteindre ses objectifs de commerce inclusif. À la fin de l'année 2023, elle avait servi 4 297 entreprises détenues et dirigées par des femmes et facilité 8,7 milliards de dollars d'activités, dépassant ainsi ses objectifs cumulés de 6 milliards de dollars et de 2 000 clientes pour 2023. De plus, EDC a servi 414 clients autochtones, soit plus que son objectif de 400, et a facilité 563 millions de dollars d'activités, non loin de sa cible de 650 millions.

Enfin, dans le cadre de son engagement pour le commerce inclusif, EDC se soucie également de diversifier ses fournisseurs. En 2023, elle a augmenté de près de 65 % par rapport à 2022 sa demande auprès de fournisseurs issus de la diversité, incluant 5,6 millions de dollars de dépenses réparties sur 58 contrats.

Pour en savoir plus, lisez le rapport annuel intégré de 2023 et les rapports ESG connexes .

