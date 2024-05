Le Cirque de Paris organise une tournée pour la première fois au Québec





MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Pour la première fois de son histoire, le Cirque de Paris présenté par Anoushka Bouglione sera de passage au Québec du 30 mai au 04 août. Avec plus de 70 numéros programmés dans 9 villes, ce spectacle riche des traditions du cirque français, promet 90 minutes de frisson, d'humour et d'enchantement. Une représentation incontournable de l'été à voir sans plus tarder.

Un voyage extraordinaire

En tournée pour la première fois de l'autre côté de l'Atlantique, ce prestigieux cirque français, déjà acclamé aux États-Unis, poursuit son périple jusqu'au Québec pour offrir un spectacle exclusif à tous les publics.

Avec des dates à Terrebonne, Jonquière, LaSalle, Drummondville, Saint-Jérôme, Longueuil, Trois-Rivières, Saint-Jean-Sur-Richelieu et Beauport, le Cirque de Paris propose une série de tableaux mêlant originalité et prouesses techniques accompagnés d'artistes de renommée internationale.

Sous le chapiteau, la magie opère dès l'entrée des artistes en piste. Les numéros se succèdent dans une ambiance féerique et hors du temps.

Anouchka Bouglione ouvre le bal avec une performance envoûtante de hula hoop, tandis que son mari, Reinaldo Monteiro, éblouit la foule avec un spectacle laser new age. Suivis de leurs deux enfants, Selena qui jongle avec ses pieds et Noah qui transforme la scène de lumière dans une ambiance immersive.

À retrouver également : un numéro de corde élastique ou Yosvany Rodriguez Pena exécute une chorégraphie complexe sur un fil flexible et tendu et le duo d'acrobates aériens « Duo Ilusión » qui donnent le vertige.

Le clou du spectacle est marqué par Kevin Chaves et son numéro de Rola-Bola, en se tenant en équilibre sur les cylindres empilés pour atteindre plusieurs mètres de hauteur. Il est ensuite rejoint par Selena, qui exécute des prouesses vertigineuses sur des patins à roulettes, un moment à couper le souffle !

Sans oublier le traditionnel numéro de clowns, présenté par les trois clowns les plus célèbres d'Espagne et du Portugal qui ajoutent une touche d'humour tout au long du spectacle.

Une histoire riche de plus d'un siècle

Anouchka Bouglione, artiste et productrice, incarne la septième génération de la célèbre famille de cirque française. Après avoir occupé plusieurs rôles au sein du Cirque Alexandre Bouglione sous la direction de son père, elle réalise son rêve en lançant sa propre production en janvier 2023.

La talentueuse Anouchka partage un héritage riche de plus d'un siècle en fusionnant harmonieusement le style du cirque européen avec la touche française de sa famille. La famille est d'ailleurs au coeur de cette production, avec la participation de son mari, Reinaldo Monteiro, et de leurs enfants, Selena et Noah, qui contribuent chacun au spectacle avec leur talent unique.

« Je suis extrêmement fière d'avoir produit ce spectacle, c'est le fruit de nombreuses années de travail, et porter le spectacle jusqu'au Québec est une consécration magnifique. » s'exclame Anouchka Bouglione.

Un spectacle à vivre en famille

Au-delà de la piste, le Cirque de Paris propose un entracte animé ainsi que des activités pour toute la famille.

Des ateliers de maquillage pour le visage sont prévus pour les enfants, accompagnés de boissons rafraîchissantes pour se remettre de ses émotions après le spectacle.

Les billets sont à réserver dès maintenant : https://cirquedeparis.com/fr/ .

À propos du Cirque de Paris

La famille de cirque la plus célèbre d'Europe offre une expérience de cirque immersive présentée par Anouchka Bouglione. Issu des riches traditions circassiennes françaises, ce spectacle familial sur une piste, plein de frissons, d'humour et d'élégance, fera ses débuts très attendus aux États-Unis et au Canada en 2024. Avec une distribution internationale d'artistes vedettes, ce spectacle de 90 minutes comprend des acrobates, des jongleurs, des danseurs de fil de fer, des clowns et bien d'autres encore !

https://cirquedeparis.com/fr/

