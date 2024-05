Les peintures DULUX par PPG lancent l'appli et la plateforme numérique Dulux Pro destinées aux peintres professionnels





PPG (NYSE : PPG) annonce aujourd'hui le lancement de l'appli Dulux PRO, un outil numérique pratique conçu par les peintures DULUXMD par PPG spécialement pour les peintres et les professionnels de la construction canadiens. L'appli Dulux PRO permet aux utilisateurs de parcourir le catalogue complet de produits Dulux, d'accéder à de l'information sur leurs différents chantiers et de passer des commandes sur le pouce, à l'aide de l'application mobile ou en ligne.

« Les professionnels d'aujourd'hui sont plus occupés que jamais. C'est pourquoi nous souhaitons leur offrir des produits et des services novateurs, qui les aideront à réaliser chaque projet avec brio et à alléger leur fardeau administratif », a expliqué Vince Rea, directeur général pour le Canada du secteur des revêtements architecturaux de PPG aux États-Unis et au Canada. « L'appli Dulux PRO aide les peintres à commander des produits de façon simple, pratique et rapide afin d'investir leur temps ailleurs, sur le chantier ou pour gérer d'autres priorités commerciales. »

En plus de parcourir le catalogue de produits Dulux et de commander de la peinture, les utilisateurs de l'appli Dulux PRO peuvent :

choisir entre la livraison sur le chantier ou le ramassage en magasin;

consulter leurs commandes passées et, au besoin, passer de nouvelles commandes selon leur historique;

consulter les données techniques des produits; et

demander des rendus ou trouver une correspondance de couleurs.

L'inauguration de l'appli Dulux PRO au Canada est le troisième lancement numérique proposé par le secteur des revêtements architecturaux de PPG aux États-Unis et au Canada. L'appli PPG Paints a été introduite aux États-Unis à l'automne 2022, puis à Porto Rico en janvier 2024. Ensemble, ces deux applis ont été téléchargées par environ 45?000 professionnels.

« Nos clients sont au coeur de tous les produits et les services que nous commercialisons », a ajouté Jaime Irick, vice-président principal du secteur des revêtements architecturaux aux États-Unis et au Canada, et du secteur mondial des solutions routières de PPG. « Nous misons sur la technologie pour nous adresser aux professionnels d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes fiers de faire équipe avec des professionnels dévoués dans leur adoption d'outils numériques qui les aideront à atteindre leurs objectifs commerciaux, tels que l'appli Dulux PRO. »

L'appli peut être téléchargée dès maintenant sur l'App Store et Google Play. Pour de plus amples renseignements sur l'appli Dulux PRO, visitez le www.betonel.com.

