Thunderpick organise le tournoi de repêchage CS2, conjointement avec the*gamehers, qui aura lieu le 26 mai à l'occasion du MomoCon 2024





Le tournoi mettra en vedette quatre équipes dirigées par des femmes avec une cagnotte de 5 000 $. De plus, l'équipe gagnante obtiendra une place pour l'épreuve de qualification en Amérique du Nord en vue de l'édition 2024 du Championnat du monde Thunderpick.

ATLANTA, 22 mai 2024 /CNW/ - Thunderpick , la principale plateforme de paris en ligne sur les sports électroniques et the*gamehers , la plateforme de jeu communautaire à l'intention des femmes, ont annoncé aujourd'hui l'organisation commune d'un tournoi de repêchage CS2 (Counter-Strike 2) pour les équipes dirigées par des femmes, appelé the*gamehers Cup. L'équipe gagnante du tournoi aura l'occasion de participer à l'épreuve de qualification en Amérique du Nord afin d'avoir la chance de prendre part au Championnat du monde Thunderpick 2024 offrant des prix d'une valeur de plus d'un million de dollars.

La coupe The*gamehers comprendra quatre équipes : FlyQuest Red, Shimmer, Karma et Limitless Angels. Il s'agit d'un tournoi à élimination directe qui comprend trois affrontements au total; deux demi-finales et une finale. La valeur totale des prix s'élève à 5 000 $; l'équipe qui terminera en première place remportera 3 500 $ et l'équipe qui terminera en deuxième place, 1 500 $.

Le tournoi sera diffusé en direct sur Twitch et présenté à l'occasion du MomoCon 2024 le 26 mai, de 11 h à 16 h (HE), en plus d'un événement de visionnement en direct avec les instavidéastes de la communauté the*gamehers.

Cette collaboration entre Thunderpick et the*gamehers vise à favoriser et à améliorer le soutien aux organisations de sports électroniques dirigées par des femmes en leur donnant une plateforme pour participer aux compétitions et se qualifier pour l'épreuve de qualification en Amérique du Nord en vue du Championnat du monde Thunderpick.

« Aider à créer un paysage de sports électroniques qui comprend des organisations sportives dirigées par des femmes incroyablement talentueuses est un objectif important pour Thunderpick », a déclaré Kelly Sanders, chef de la stratégie chez Thunderpick. « Nous sommes très heureux de continuer à soutenir the*gamehers et les organisations de sports électroniques dirigées par des femmes partout dans le monde, et nous avons hâte de voir quelle équipe participera à l'épreuve de qualification en Amérique du Nord en vue de l'édition 2024 du Championnat du monde Thunderpick. »

Pour en savoir plus sur Thunderpick et sa plateforme de paris de premier plan, visitez : thunderpick.io

Pour en savoir plus sur the*gamehers, visitez : https://thegamehers.com/

À propos de Thunderpick

Conçu par des joueurs pour des joueurs, Thunderpick est une plateforme de paris sur le sport électronique de premier choix qui offre une vaste sélection d'événements et de marchés permettant de parier et de regarder des émissions en direct de haute qualité. Grâce à une technologie de pointe, la plateforme exclusivement cryptographique de Thunderpick offre des solutions de paiement rapides, faciles et gratuites, une prime de bienvenue importante pour les nouveaux utilisateurs, ainsi que divers cadeaux et concours, afin d'offrir une valeur électrisante aux joueurs.

À propos de the*gamehers

the*gamehers est une communauté dirigée par des femmes qui se consacre à mieux faire entendre la voix des femmes et des adeptes de jeux vidéo qui s'identifient comme des femmes. Il s'agit d'un espace non sexiste pour les joueuses occasionnelles, les joueuses invétérés, les technophiles, les instavidéastes, les conceptrices, les costumadières, les développeuses et les programmeuses. Notre mission est de faire progresser le rôle, la voix, l'image et le pouvoir de l'ensemble des membres de the*gamehers dans le monde des jeux.

