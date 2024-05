Hollyland annonce le Pyro S, un nouveau système de transmission vidéo 4K sans fil pour les cinéastes





La transmission sans fil à saut de fréquence bi-bande assure la clarté sur quatre récepteurs jusqu'à 400 m (1 300 pieds)

Hollyland annonce le Pyro S : la solution vidéo sans fil

1 émetteur pour 4 récepteurs

Portée allant jusqu'à 400 m (1 300 pieds)

(1 300 pieds) Vidéo sans fil fluide à 30 ips

Surveillance 4K d'une clarté cristalline

d'une clarté cristalline Nouvelle technologie Auto Dual-Band Hopping (ADH)

Idéal pour les cinéastes et les professionnels de la vidéo

Robuste et léger

SHENZHEN, Chine, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland Technology a le plaisir d'annoncer le lancement de la série Pyro, un nouveau système de transmission vidéo sans fil. La gamme Pyro, composée de Pyro H, Pyro S et Pyro 7, apporte des solutions innovantes de transmission d'images sans fil mobile à plusieurs personnes et de surveillance aux équipes de tournage commerciales et télévisuelles de petite ou moyenne taille.

Avec un émetteur prenant en charge jusqu'à quatre récepteurs, le système léger Pyro rend la transmission et la surveillance plus flexibles, plus stables et plus professionnelles. La technologie sans fil Auto Dual-Band Hopping (ADH) de 2,4 GHz et 5 GHz développée par Hollyland offre des capacités anti-interférences améliorées tout en réduisant le décalage et en améliorant la portée. Cette nouvelle technologie innovante est l'avantage crucial qui permet au Pyro S de fournir une excellente qualité vidéo sans fil à quatre moniteurs indépendants sur de longues distances, comme l'exigent les cinéastes professionnels et les créateurs de vidéos.

Plage allant jusqu'à 400 m (1 300 pieds) avec une vidéo fluide et une clarté cristalline

La technologie sans fil ADH de Hollyland garantit que le Pyro H et le Pyro S fournissent une vidéo sans fil stable à 4 K/30 ips et jusqu'à 400 m de portée lorsque le mode de diffusion est désactivé pour offrir une clarté, des détails et un réalisme supérieurs, ce qui fait de Pyro la solution idéale pour les applications professionnelles. Cette technologie permet d'améliorer les performances et l'efficacité de la transmission des signaux, en assurant une surveillance des séquences en temps réel avec une latence minimale pour toute l'équipe (par exemple, le réalisateur, le producteur, le personnel d'éclairage et le personnel audio) impliquée dans la surveillance.

Configurable par l'utilisateur, pour s'adapter à n'importe quel scénario

Les utilisateurs peuvent optimiser les performances de la surveillance vidéo en fonction de leurs besoins. L'interface de sélection des modes conviviale permet aux utilisateurs de bénéficier d'une fréquence d'images fluide et d'une faible latence, ou d'une clarté vidéo accrue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le mode Smooth ou le mode HD, en fonction du scénario de tournage dans lequel ils se trouvent. En mode Smooth, Pyro assure une transmission vidéo fluide, le débit binaire étant ajusté de manière dynamique afin d'obtenir une latence de seulement 50 ms pour les transmissions sur de très longues distances. Le mode HD offre une qualité d'image supérieure, avec un débit binaire stable de 8 à 12 Mb/s, même à une distance de 400 mètres (1 300 pieds), ce qui garantit des images claires. (La portée de transmission est en visibilité directe, sur la base de mesures en laboratoire sans interférences).

Connexions flexibles : HDMI, SDI, Loopout

La série Pyro offre la solution idéale pour les tournages professionnels et les petits projets commerciaux, y compris USB Video Class (UVC) et Real-Time Messaging Protocol (RTMP) pour faciliter la connectivité et la compatibilité des appareils, ainsi que la diffusion en continu.

Le Pyro H dispose d'une entrée/sortie HDMI et d'une sortie en boucle, ce qui permet aux utilisateurs de connecter une caméra et un émetteur, et d'envoyer des signaux aux récepteurs tout en surveillant la vue depuis le port de sortie en boucle. Le Pyro S dispose à la fois d'une entrée/sortie HDMI et SDI, et convient aux tournages professionnels et aux petits projets commerciaux. Le Pyro 7 prend en charge les entrées/sorties HDMI et SDI et le Loopout, ce qui permet aux utilisateurs de choisir la meilleure connexion en fonction de leurs besoins et de leur équipement de tournage.

Facile à utiliser, robuste et portable

La coque légère en alliage de magnésium et d'aluminium de qualité aérospatiale garantit une portabilité facile et une robustesse physique pour les créateurs exigeants de vidéos en mouvement rapide. Les Pyro H et Pyro S sont dotés d'un écran de contrôle LCD couleur, sur l'émetteur et le récepteur, qui permet d'accéder facilement à l'interface utilisateur intuitive et de sélectionner rapidement les paramètres. Le Pyro 7 est un moniteur sans fil émetteur-récepteur tout-en-un de 7 pouces dont la sortie est prévue en juillet de cette année.

Prix et disponibilité

Le Pyro S sera lancé à l'échelle mondiale le 22 mai 2024 et sera disponible auprès des distributeurs locaux et dans la boutique Amazon. Pour en savoir plus sur le nouveau système de transmission vidéo sans fil Pyro S, rendez-vous sur : https://www.hollyland.com/product/pyro-s?utm_source=pr&utm_medium=media&utm_campaign=pyros

Système de transmission vidéo sans fil Pyro S : 762 ?

À propos de Hollyland Technology

Depuis 2013, la société Shenzhen Hollyland Technology Co. (Hollyland) fournit à ses clients du monde entier des solutions professionnelles pour la transmission sans fil de données audio et vidéo, ainsi que pour l'interphonie sans fil. Hollyland dessert de nombreux marchés, y compris la réalisation de films, les tournages télévisés, la production vidéo, la diffusion, les événements en direct, les expositions, les médias de diffusion, la production, les théâtres, les lieux de culte et les maisons de location. Consultez https://www.hollyland.com/ , Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

22 mai 2024 à 09:00

